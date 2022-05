Un jeu vidéo qui recrée l’ambiance d’une salle de classe en pandémie

Le jeu Homework recrée l’ambiance d’une salle de classe en pleine pandémie.

Créé en dix semaines, Homework a permis à cette équipe de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi de remporter le prix du meilleur prototype au concours annuel de création de jeux vidéo, en plus du prix du jeu le plus créatif.

La spécialiste de l'interface utilisateur à Ubisoft Saguenay, Maude O'Brzygailo, indique que l'interface du jeu est très conviviale. Elle a apprécié cette simulation de confinement en temps de COVID-19, malgré le sujet qui peut sembler rébarbatif.

Les autres jeux se ressemblaient tous. C’était des jeux de party, alors qu’eux, c’est vraiment une simulation qui nous faisait rappeler la pandémie. Lorsqu’on joue à leur jeu, c’était vraiment une expérience unique qu’on va se rappeler longtemps , a-t-elle souligné.

Créatrice artistique aussi chez Ubisoft Saguenay, Khristina Charette indique que l'équipe de huit étudiants à la maîtrise a travaillé très fort pour créer différents environnements. Une bonne dose d'audace se retrouve aussi dans leur jeu présenté au jury.

Les joueurs finissaient la partie puis ils disaient : "T'as eu combien? 800. Moi, j'ai eu 1200!" Puis là, ils voulaient réessayer pour se battre , a-t-elle raconté.

Mathieu Manuellan, étudiant à la maîtrise en programmation de jeux vidéo et membre de l'équipe créatrice de Homework, a expliqué en quoi le jeu recrée ce qui a été vécu par ceux qui suivaient des cours en pandémie.

Pour faire un meilleur score, il faut à la fois être concentré sur son cours, gagner sur les jeux vidéo et avoir une vie sociale en répondant sur son téléphone , a-t-il mentionné.

Comme dans la vraie vie, le joueur doit, en plus, échanger des textos.

Il faut vraiment faire attention d'avoir sa caméra activée et son micro activé parce que sinon sans ça, le professeur ne peut pas savoir si on est en train de suivre le cours et ça, ça a tendance un peu à l'énerver. On peut se faire exclure, par la même occasion, on va perdre des points sur le jeu, sur le score global du jeu , a poursuivi Théo Boldireff, un autre membre de l’équipe.

Le jeu Homework sera accessible pour tous sur la plate-forme Itchi.io d'ici quelques semaines.

D’après un reportage de Gilles Munger