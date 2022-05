Geneviève Charest au cœur de l’itinérance à Trois-Rivières

Dans son rôle d'intervenante sociale, Madame Charest gère les cas d'usagers en crise, ainsi que ceux qui sont sans logement. Elle doit gagner leur confiance pour pouvoir mieux les aider, que ce soit en nourriture, ou en logement. Elle les aide même à briser l'isolement.

En 2021, l'organisme Point de Rue pour lequel elle travaille est intervenu plus de 22 000 fois sur tout le territoire desservi, se souvient-elle. Preuve que la situation d'itinérance est en augmentation à Trois-Rivières, selon la travailleuse de rue.

Selon la coordonnatrice, même en ayant un toit sur la tête, certaines personnes font face à des besoins énormes. Souvent, on va parler de personnes vulnérables , dit-elle.

L'itinérance est en augmentation à Trois-Rivières. Intervenir auprès des personnes vulnérables n'est pas toujours chose facile à croire Geneviève Charest, coordonnatrice justice, santé mentale et itinérance chez Point de rue

L'organisme Point de Rue vient de renouveler son entente avec la Police de Trois-Rivières. Cette entente vise essentiellement l'amélioration des pratiques d'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance et de vulnérabilité.

Cette étape va permettre une meilleure collaboration entre l'organisme et le service de police. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction, se réjouit l'intervenante.

« Quand j'ai commencé il y a 10 ans, les policiers et les travailleurs de rue c'était comme chien et chat . C'est-à-dire qu’on ne se parlait pas, on ne travaillait pas ensemble. »