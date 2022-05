Deane Leonard, 1er joueur des Dinos de Calgary à être repêché par une équipe de la NFL

Deane Leonard n’est pas réputé être une personne émotive. En tout cas, pas avant son repêchage par les Chargers de Los Angeles.

Dans une vidéo le montrant au téléphone avec un membre de cette équipe, on le voit essuyer des larmes, absorbé par l’émotion.

Il venait en effet de réaliser son rêve, celui de passer d’un championnat universitaire à la ligue professionnelle de football, la prestigieuse NFL.

C'était vraiment stressant. Je suis resté durant toute la journée devant la télé, et mon stress devenait de plus en plus intense à mesure que les sélections se poursuivaient , a-t-il confié à l’émission Calgary Eyeopener de CBC/Radio-Canada.

« Quand j'ai reçu cet appel téléphonique, c'était comme si je venais d’être délesté d’un poids énorme sur mes épaules. » — Une citation de Deane Leonard

Le demi défensif, dont le repêchage est intervenu au septième tour, a également confié sa joie d’avoir vécu ce moment en famille : C'était un grand moment pour nous tous.

Deane Leonard a gagné la Coupe Vanier en 2019 avec les Dinos de Calgary. Photo : Fournie par David Moll

Sur les traces de son père

Le match d'ouverture des Dinos de l'Université de Calgary contre les Golden Bears de l'Alberta lors de la saison de football 2019 fait partie des matchs référence de Deane Leonard.

Lors de cette confrontation, les Dinos détenaient une avance de trois points sur leur adversaire du jour. Et alors qu’il restait seulement quelques secondes à jouer, le quart-arrière des Golden Bears, Brad Launhardt, a tenté de changer la donne, mais Deane Leonard était bien là pour l’en empêcher.

En jouant comme demi défensif, Deane a suivi les traces de son père, Kenton Leonard. Ce dernier, qui a joué de 1991 à 1997 pour les Stampeders de Calgary, ne cache pas son admiration pour son fils, dont il dit être probablement le fan n°1 .

Kenton Leonard dit n'être intervenu qu'une seule fois pour montrer à son fils comment jouer. Il l'a amené dans l'arrière-cour de leur maison et il lui a dit : voici des cônes, voici des exercices à pratiquer. Si tu veux aller loin, il faut que tu fasses vraiment bien ces exercices.

« C'est tout ce que je lui ai dit. Je ne l'ai jamais aidé, je ne l'ai jamais critiqué non plus. La semaine suivante, il était dans le jardin, tous les jours, faisant ces exercices. » — Une citation de Kenton Leonard

Kenton Leonard se définit comme le premier admirateur de son fils Deane Leonard. Photo : Capture d'écran lors d'un échange via Google Meets

Le père se souvient du premier match de son fils en tant que demi défensif, un match au cours duquel on pouvait remarquer qu'il était doué, d'une certaine manière, avec son jeu de jambes.

Passer de l'université à la NFLNFL est un saut important dans la carrière d’un joueur. Leonard Deane promet de garder la même mentalité et la même attitude qui l’ont caractérisé quand il jouait pour les Dinos de Calgary, pour devenir encore meilleur comme le prédit son géniteur.

Avec les informations de Joel Dryden et de l’émission Calgary Eyeopener