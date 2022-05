Les Américaines pourront se faire avorter au Canada, assure la ministre Gould

Les Américaines pourront obtenir des services d'interruption volontaire de grossesse (IVG) au Canada si la Cour suprême des États-Unis annule l'arrêt Roe c. Wade et redonne aux États le droit d'interdire l'avortement, a déclaré mardi la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.