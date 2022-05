Le projet vise à doter la zone IPindustrialo-portuaire , située au Port de Saguenay, d'infrastructures de services, comme des chemins d'accès et un service d'eau. Il totalise 15 M$.

C'est ce qui a été annoncé lors de la séance régulière du conseil municipal qui s'est tenue mardi midi.

Le développement de services municipaux sur la zone industrialo-portuaire ajoutera à son attractivité, tout en facilitant la concrétisation de projets d’envergure , a commenté, par voie de communiqué, le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge.

Il se réjouit de l'engagement de la Ville qui envoie un signal positif aux intervenants économiques et aux deux paliers de gouvernement pour investir à leur tour.

Le Port de Saguenay et sa zone industrialo-portuaire présentent des atouts uniques afin d’accueillir des projets de calibre mondial dans les filières en émergence comme les métaux stratégiques, les énergies vertes et les batteries, par exemple , a-t-il poursuivi.

Le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

Rappelons que Québec et Ottawa avaient annoncé un investissement de 66 M$ en août 2021 pour la construction d’un convoyeur électrique afin de transporter les marchandises jusqu’aux entrepôts, et vice-versa.

Le Port de Saguenay travaille en permanence pour attirer des projets. Un d'entre eux a déjà reçu toutes les autorisations gouvernementales, mais n'est pas allé de l'avant, soit Métaux BlackRock.

Ce projet se trouve en ce moment en restructuration financière, alors que l'entreprise s'est placée sous la protection des tribunaux. Il vise à exploiter une mine de fer, de vanadium et de titane au sud-est de Chibougamau ainsi qu'une usine de traitement du minerai au port de Grande-Anse.

C'est aussi au Port de Saguenay que le projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec était projeté, avant d'être rejeté par Québec et Ottawa. Il est toujours d'actualité alors que deux candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) veulent le ramener à l'avant-plan, tout comme le promet le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime.

De l’argent pour les parcs industriels

Saguenay a aussi annoncé un montant de 4,3 M$ pour le développement du parc industriel de Chicoutimi. Une somme de 100 000 $ a aussi été confirmée pour des aménagements dans l’élaboration d’une zone industrielle durable au parc industriel de Jonquière.

La Ville doit tout mettre en œuvre pour favoriser l’implantation d’entreprises chez nous. Ces investissements de 9,4 M$ dans nos parcs industriels et notre zone industrialo-portuaire sont un signal fort de notre engagement à faciliter le développement économique à Saguenay , a commenté la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Une quarantaine d’entreprises participent à un projet-pilote de zone durable lancé dans le parc industriel de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Un excédent de 3,6 M$

Le rapport financier consolidé 2021, avec un excédent de fonctionnement de plus de 3,6 M$, a été adopté par les élus. Ce montant a été transféré en partie à différents projets, dont un total de 330 000 $ pour la rénovation du Club de curling de Kénogami.

Un montant pouvant aller jusqu’à 400 000 $ a été accordé pour la construction d’un pavillon d’accueil donnant accès aux sentiers de vélo du boisé Panoramique. Un total de 1,3 M$ a aussi été affecté à des réserves financières.

Le port du bermuda permis pour les employés

Par ailleurs, les employés de Saguenay pourront désormais porter des bermudas, un vêtement qui était auparavant interdit au travail par la Ville.

Les élus ont adopté mardi midi la nouvelle politique vestimentaire de la municipalité qui permet maintenant le port de vêtements à la mi-cuisse.

Les employés de Saguenay auront plus de latitude pour leur habillement. Photo : Radio-Canada

On s’est ajusté. Cette politique-là a été révisée avec les syndicats, avec les employés. Effectivement, on est en 2022. On s’est modernisé dans cette politique qui datait de 2011, qui a été repensée en 2015, mais pas retouchée après. , a expliqué le conseiller municipal Martin Harvey.

Les employés municipaux qui ont des tatouages à caractère violent devront pour leur part les cacher selon la nouvelle politique vestimentaire.

Avec des informations de Priscilla Plamondon Lalancette