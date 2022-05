La Ville a notamment confirmé son intention de céder l’un de ses terrains situé au 80, rue Simonds Sud à l’Office d'Habitation Haute-Yamaska Rouville (OHHYR) pour y permettre la construction de 90 logements abordables.

Les membres du conseil ont également appuyé un projet de Coopérative d’habitations sur la rue Saint-Georges, qui pourrait accueillir 28 familles. On est venu dire par résolution notre intention de participer par exemption de taxes ou financièrement jusqu’à concurrence de 1,3 M$ , précise Julie Bourdon.

On continue aussi à travailler sur notre politique d’habitation qui devrait voir le jour d’ici 2023 , ajoute-t-elle.

À court terme, l'ajout d'une ressource aux citoyens et la création d'un comité d'urgence devraient également permettre à Granby d'éviter la crise, selon la mairesse. Ce qu’on fait, c’est qu’on embauche une personne-ressource qui va être un point d’ancrage pour dresser le portrait de la situation , soutient-elle.

Selon elle, le manque de logements actuel à Granby est multifacteur . La situation géographique de Granby fait qu’on est proche de la grande métropole, donc tout l’exode des gens qui étaient Montréal, Rive-Sud qui voulaient se rapprocher de la nature sont venus s’installer à Granby, entre autres , indique-t-elle.

Elle mentionne aussi un manque de logements construits dans les dernières années. Bien entendu, avec la pénurie de main-d'œuvre qu’on a à Granby, on attire des gens pour venir travailler, et c’est ce qui crée aussi ce déséquilibre-là , constate-t-elle.

La Ville veut faire rayonner son programme de minimaisons

La Ville a également tenu à rappeler son nouveau programme de minimaisons, en vigueur depuis septembre dernier.

Il y avait eu peu de promotion auprès des citoyens. C’est pour ça qu’on relance depuis les dernières semaines un peu ce projet-là, car on souhaite que les citoyens puissent se prémunir de cet objectif-là de venir densifier la ville et peut-être offrir du logement abordable, bigénérationnel d’une nouvelle manière et de faire une certaine densification douce , indique Julie Bourdon.

Dans le cadre de ce programme, les gens qui possèdent une demeure unifamiliale ou bifamiliale peuvent installer une minimaison reliée aux services municipaux dans leur cour arrière ainsi qu’une place de stationnement supplémentaire. La mairesse ajoute que personne ne s’est encore prémuni d’un permis pour entreprendre un tel projet depuis l'implantation du règlement.