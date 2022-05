Les Sea Dogs entament leur périple en séries contre Rimouski

Le premier adversaire sera l'Océanic de Rimouski. La série huitième de finale, de format 3 de 5, commencera jeudi, à Saint-Jean.

Rimouski a terminé en 6e position de la conférence Est, avec 33 victoires en 68 parties. Les Sea Dogs, de leur côté, ont conclu en force, au 3e rang, avec 48 gains, dont les 15 derniers matchs de la saison.

Rimouski est une bonne équipe de hockey, bien structurée et qui joue bien défensivement , souligne Dwyer, qui se méfie de ses opposants.

Le travail collectif sera la clé du succès des Sea Dogs, tout au long des séries. Pour les partisans, ça peut sembler banal comme affirmation. Mais, pour l'entraîneur-chef, c'est loin de l'être.

C'est sûr qu'on a des joueurs étoiles, des joueurs qui vont bien performer , rappelle Dwyer. Mais, pour gagner, ça prend une contribution de tous les joueurs.

Après un début de saison laborieux, en deçà des attentes, les Sea Dogs ont fait plusieurs échanges pour améliorer l'équipe. La féroce compétition de la division des Maritimes a aidé à la préparation de l'équipe. William Dufour, au centre, tente de déjouer le défenseur Harijs Brants et le gardien Jan Bednar.

L'entraîneur-chef parle par expérience. Quand il était l'homme fort de la LHJMQ, comme joueur, il a gagné la coupe du Président avec les Olympiques de Hull en 1995. Puis, le printemps suivant, l'adolescent de 17 ans voyait son équipe des Harfangs de Beauport s'incliner en finale contre Granby.

Deux finales, deux résultats contradictoires, deux expériences différentes. Mais, ça revient toujours sur le concept d'équipe , ajoute-t-il.

Pour vaincre Rimouski, il estime que la gestion de la possession de rondelle sera un atout . C'est les séries, il faudra la contribution de tous les joueurs , dit-il.

Son directeur général, Trevor Georgie, a construit une équipe redoutable en attaque. William Dufour, avec ses 56 buts, est le meilleur marqueur de buts de la LHJMQ. Son coéquipier, Josh Lawrence, a récolté 101 points (dont 31 buts).

En défense, les défenseurs Vincent Sévigny (64 points), Jérémie Poirier (57 points) et William Villeneuve (56 points) contribuent à cette force de frappe.

Chez l'Océanic, Xavier Cormier, avec 68 points, et Luka Verrault, avec 56 points, sont les meneurs à l'attaque.

Il y a cependant des pièges à éviter. Saint-Jean a conclu la saison avec 15 victoires de suite. Certains pourraient être tentés de prendre à la légère l'adversaire.

La Coupe Memorial arrive à Saint-Jean, 22 septembre 2021 pour l'annonce de la tenue du tournoi en juin 2022. Déjà, à ce moment, toute l'organisation savait qu'il y aurait beaucoup de pression et que les attentes seraient élevées.

L'expérience des séries éliminatoires sera aussi un atout. Un des gardiens, Nikolas Hurtubise, a aidé les Tigres de Victoriaville à remporter la coupe du Président l'an passé.

Les Sea Dogs sont aussi assurés de participer au tournoi de la coupe Memorial, comme équipe hôtesse. Mais, ils veulent arriver comme équipe championne de la LHJMQ.

Par la porte d'en-avant. C'est l'objectif.

« On n'a pas eu le besoin d'en parler, mais il faut travailler en équipe. On est fier d'avoir la coupe [Memorial] ici. Mais, on se concentre sur les séries! »