Une programmation choisie par le public pour le festival Éole en musique à Matane

Les organisateurs du festival avaient pris l’initiative, sur leurs réseaux et des formulaires distribués à la population, de sonder directement le public matanais pour connaître ses goûts en organisant un concours.

Je n’arrivais pas à me décider à savoir si Matane était une ville de métal, de rock ou de country. Alors je me suis dit qu'on allait faire un Star Académie à l’envers. On va tous les mettre en danger [les artistes] et on va laisser les gens choisir , explique Danielle Smith, directrice générale et artistique de Kaméléart.

La démarche était loin de toute considération commerciale et la directrice s’étonne encore du succès du concours. Et les artistes ont participé à ça! , s'exclame-t-elle.

« Ce que je souhaite, c’est que les gens d’ici se l'approprient ce festival-là, qu’il y ait un sentiment d’appartenance à Éole. » — Une citation de Danielle Smith, directrice générale et artistique de Kaméléart.

Danielle Smith est la première étonnée du succès du concours qui consistait à choisir les artistes présents à Éole cette année (archives). Photo : Laurence Labat

Au dévoilement des résultats, le choix du public n’est pas unanime. C’était vraiment étonnant de voir à quel point le rock et le métal étaient presque nez à nez , détaille l'organisatrice. Face à ce constat, le festival a décidé d’ajouter une journée supplémentaire, le dimanche 17 juillet.

Une programmation ajustée au goût des festivaliers

Je suis vraiment contente d’ouvrir ce festival avec une soirée métal , dévoile Danielle Smith.

La première journée du festival s’ouvrira au rythme du groupe Voïvod.

Le groupe Voïvod, dont fait partie Daniel Mongrain, le guitariste du groupe, ouvrira le festival Éole (archives). Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

En première partie, le groupe gaspésien Sister Fire réchauffera la foule. C’était une exigence de Voïvod qui voulait avoir un groupe local avec son matériel original , précise la directrice générale de Kaméléart, Danielle Smith. Le groupe Judas Priest Experience sera également présent.

La soirée du vendredi sera l'occasion de voir le groupe Quebec redneck bluegrass project. Ce groupe fait un tabac partout où il passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean , assure Danielle Smith.

Dans l’Shed ainsi que le groupe de Gaspé, Irene, assureront la première partie. Les musiciens gaspésiens sont un des coups de cœur de la programmatrice. Je suis fière de les présenter en ouverture, je suis complètement vendue à ce groupe-là, ils sont bons et brillants , ajoute-t-elle.

Vilain Pingouin, les artistes qui ont coté le plus fort dans le concours se produiront lors de la soirée du samedi. Ils ont vraiment le cœur des Matanais , assure Danielle Smith.

Le public a voté pour la venue des membres de Vilain Pingouin à Matane cet été (archives). Photo : Facebook / Rudy Caya

Ils seront accompagnés en première partie des Frères à Ch’val et de Noir Silence.

Enfin, les Salebarbes et les Hay Babies concluront le festival.

De plus, il y a d’autres surprises qui seront annoncées plus tard , assure Kaméléart. Des fins de soirées au Barachois et des 5 à 7 musicaux devraient être confirmés prochainement.

Les organisateurs précisent que le prix des forfaits demeurera accessible, pour viser l’accueil des familles .

Les billets seront en vente à partir du vendredi 6 mai sur le site d'Éole en musique et la billetterie du diffuseur Kaméléart.