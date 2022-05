Le recours aux agences au CISSS de la Côte-Nord de nouveau dénoncé par des syndicats

Deux syndicats qui représentent des infirmières et des inhalothérapeutes affirment que le recours aux agences de placement au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord est devenu « hors de contrôle ». Ils réclament la mise en place d’un groupe de travail rapidement.

Le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ) et la Fédération de la santé du Québec (FSQ) ont réagi lundi au reportage publié en fin de semaine dans le journal La Presse au sujet de la main-d'œuvre indépendante sur la Côte-Nord.

Quand c’est rendu que ce sont les membres de la direction eux-mêmes qui font rapport, dans les médias, de leur gestion déficiente, ça démontre à quel point ça va mal , déclare par écrit la présidente du SIISNEQSyndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois , Nathalie Savard, dans un communiqué de presse.

Nathalie Savard est présidente du SIISNEQ, qui représente les infirmières du Nord-Est québécois (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

En janvier, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord indiquait prévoir un déficit budgétaire de 64,6 millions de dollars pour l'exercice financier qui prenait fin le 31 mars 2022.

Selon le conseiller en communication pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région, Pascal Paradis, entre 65 et 70 % de ces millions de dollars sont attribuables au recours aux services des employés d'agences privées.

Évolution des heures effectuées par la main-d’œuvre indépendante par année au CISSS de la Côte-Nord Évolution des heures effectuées par la main-d’œuvre indépendante par année au CISSS de la Côte-Nord Année d'exercice financier Nombre d'heures 2015-2016 104 355 2016-2017 92 498 2017-2018 124 278 2018-2019 170 563 2019-2020 286 939 2020-2021 472 062 2021-2022 690 186 (estimation)

Les deux syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) affirment que la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord a supprimé 140 postes d'infirmières et d'infirmières auxiliaires au cours des deux dernières années, alors que les infirmières issues des agences de placement sont de plus en plus nombreuses sur les étages.

« J’ai l’impression que l’employeur est en train de vouloir récupérer le déficit sur le dos des gens qui travaillent présentement au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. » — Une citation de Nathalie Savard, présidente du Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ)

[Les 140 postes] sont des coupures en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ou dans des départements comme la psychiatrie où on a de la misère à avoir des gens. Peut-être que ces postes-là sont vacants pour le moment, mais en même temps, il faut qu’on travaille à recruter ces personnes-là , ajoute la présidente syndicale.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord ne désire pas réagir aux déclarations des syndicats, indique Pascal Paradis.

Mme Savard note que la première chose à faire, c’est de trouver un moyen de se parler .

Les deux syndicats souhaitent rencontrer le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région pour régler les petits problèmes .

Si on investissait, dans le [montant de 64,6] millions de dollars, un pourcentage pour remettre en place des équipes et pour donner certains avantages aux gens qui travaillent dans notre réseau, je pense que ça pourrait être gagnant pour tout le monde , souligne Mme Savard.