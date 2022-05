Près de 66 % des propriétaires de PME se disent près de l’épuisement professionnel

La santé mentale des entrepreneurs a été mise à mal par la gestion de deux années de pandémie. Près des deux tiers des propriétaires de PME affirment qu'ils « sont plus proches de l'épuisement professionnel que jamais ».

C'est la conclusion d'une série de sondages menés par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) auprès de ses membres depuis le début de la pandémie. Les résultats sont analysés dans le rapport Au bord du gouffre : la santé mentale dans les PMEpetite et moyenne entreprise canadiennes, dévoilé mardi.

La situation est inquiétante, estime Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales de la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante . C'est déjà très épuisant, en temps normal, de gérer sa propre petite entreprise , souligne-t-il en entrevue.

« Le propriétaire d'une PMEpetite et moyenne entreprise , c'est souvent lui qui s'occupe de toutes les opérations à l'intérieur d'une organisation. » — Une citation de Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales de la FCEI Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

La pandémie a ajouté un stress supplémentaire parmi les entrepreneurs, constate la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante qui sonde ses membres sur leur santé mentale depuis 2018. Bien des entrepreneurs ont dû s'endetter pour passer au travers de la crise. En moyenne, les PMEpetite et moyenne entreprise canadiennes ont contracté près de 160 000 $ de dettes en raison de la pandémie. Les propriétaires de PMEpetite et moyenne entreprise se trouvent à travailler de très longues heures pour garder leur entreprise à flot dans des conditions qui sont très difficiles.

Sans surprise, le rapport montre que la santé mentale des propriétaires est plus fragile dans les entreprises qui se trouvent dans une posture plus difficile en raison de la pandémie. Les propriétaires qui se disent le plus près de l'épuisement professionnel sont moins nombreux à diriger une entreprise qui a complètement repris ses activités, à avoir rappelé tous ses employés ou à avoir retrouvé un seuil normal de revenus.

Propriétaires et employés se trouvent souvent dans un même état d'esprit au sein d'une même entreprise. Parmi les entrepreneurs proches de l'épuisement professionnel , ils sont 75 % à se dire conscients qu'au moins un de leurs employés avait une santé mentale précaire .

Pour l'ensemble des propriétaires de PMEpetite et moyenne entreprise , ce taux est de 54 %. En 2020, seulement 35 % des propriétaires de PMEpetite et moyenne entreprise avaient cette préoccupation.

Des tabous qui tombent

M. Guénette remarque tout de même de bonnes nouvelles dans les réponses des propriétaires. Il note que les entrepreneurs et les employés sont de plus en plus ouverts à l'idée de parler de santé mentale.

Sept propriétaires d'entreprises sur dix se disent à l'aise de discuter du sujet avec leurs employés. Les barrières tombent aussi chez les employés tandis que six sur dix se sentent à l'aise d'aborder le sujet avec leur patron.