Les bateaux de croisière sont (enfin) de retour dans la baie de Gaspé

Les bateaux de croisière sont de retour dans la baie de Gaspé, après plus de deux années d’absence forcée en raison de la pandémie . Le Navigator de la Regent Seven Seas Cruise, un navire de luxe, est le premier à faire escale au quai de Sandy Beach depuis mardi matin.

Le paquebot de luxe est le premier navire de croisière à inaugurer la première de 28 escales à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le paquebot de 490 passagers et 325 membres d’équipage est le premier navire de croisière à inaugurer la première de 28 escales à Gaspé. Stéphane Sainte-Croix, directeur général à Destination Gaspé, se réjouit du retour des croisiéristes.

Ce matin, il y avait de l’excitation au bureau avant de prendre le départ de notre journée! On est heureux, fébriles nerveux, je ne vous le cacherai pas. Mais on est très confiants pour la reprise , dit-il.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, considère que c’est une bonne nouvelle de voir l’industrie des croisières renaître après deux ans et demi de panne sèche .

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, espère qu’une nouvelle vague de COVID-19 ne viendra pas ralentir de nouveau l’industrie touristique. Photo : Radio-Canada

De voir ces bateaux-là arriver, ça amène une nouvelle clientèle touristique hors des périodes de pointe de la saison estivale donc du tourisme printanier et automnal. C’est plusieurs millions de dollars dans l’économie régionale , calcule le maire.

L’élu confirme que Gaspé n’a rien perdu de son expertise d’accueil des croisiéristes. Les gens qui travaillent dans l’industrie des croisières ici, dans l’accueil et la promotion, sont encore disponibles et disposés à recevoir et distribuer cette clientèle touristique sur le territoire, les gens étaient prêts , affirme l'élu municipal.

S’adapter au contexte de pandémie

Le retour de ce type de touristes à Gaspé implique cependant une adaptation. On comprend que l’écosystème touristique a évolué depuis la période pandémique , reconnaît Stéphane Sainte-Croix.

« Il y a quand même un processus de nouveauté dans nos façons de faire après deux ans, c’est long en termes d’inactivité. » — Une citation de Stéphane Sainte-Croix, directeur général à Destination Gaspé

Stéphane Sainte-Croix, directeur général à Destination Gaspé, se réjouit du retour du tourisme de croisière. Photo : Radio-Canada

Des mesures particulières ont notamment été mises en place pour répondre aux règles de la santé publique. Le passeport vaccinal est obligatoire pour les croisiéristes, les tests de dépistage et le port du masque sont requis.

Le groupe Destination Gaspé entend revoir ses méthodes de travail et ses programmes de visite pour répondre au cadre sanitaire. Il y a des cadres sanitaires réglementaires stricts par rapport à Transports Canada et la santé publique. Il y a des façons de faire qui nous sont imposées en termes d’expérience touristique. Il y a un processus à bord des navires qui est très contrôlé, et sur terre, la capacité de gestion des groupes , détaille le responsable.

Des mesures particulières s'appliquent aux touristes pour répondre aux règles de la santé publique. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

On n’est pas dans les années où on a eu 50 000 croisiéristes, mais quand même, ça reprend , relativise Daniel Côté. Le maire de Gaspé espère qu’une nouvelle vague de COVID-19 ne viendra pas ralentir de nouveau l’industrie touristique.

Les navires Ocean Explorer, Borealis, Nieuw Statendam et Dumont-d’Urville, le Silver Whisper et l’Aurora sont censés mener quelques 3370 passagers et membres d’équipage au port de Gaspé cette année.

D’après le reportage de Bruno Lelièvre