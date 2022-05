La Ville d’Ottawa poursuivi par la famille d’un adolescent mort noyé

Vimy Grant avait 14 ans lorsqu'il a sombré dans la rivière des Outaouais le 3 juillet 2020, après avoir plongé du pont Chef-William-Commanda, autrefois connu sous le nom du pont Prince-de-Galles.

Le drame est survenu alors que l'adolescent était venu sur le pont avec des amis d'où ils s’amusaient à sauter à tour de rôle dans l’eau.

Vimy et ses amis avaient visité le pont plusieurs fois avant le 3 juillet 2020 , apprend-on dans la poursuite. Ils n’étaient pas au courant qu'ils n'étaient pas censés être là, car tant d'autres personnes étaient également là chaque fois qu'ils visitaient le pont.

Le pont, qui a été construit il y a plus de 140 ans, a été qualifié d'endroit particulièrement dangereux pour les nageurs dans la poursuite.

« Malgré l'état du pont, c'est un endroit très populaire auprès des citoyens d'Ottawa, un fait dont la Ville d'Ottawa est bien consciente. » — Une citation de Extrait de la poursuite

Les plaignants mettent en cause la Ville pour le décès du jeune adolescent. L'ancien pont ferroviaire était fermé depuis de nombreuses années, mais n'était pas adéquatement barricadé, selon eux.

En 2016, la Ville d’Ottawa a fait installer des barrières aux entrées du pont afin d’en limiter l’accès après avoir reçu de nombreux appels pour signaler une intrusion. Ces clôtures ont été vandalisées et outrepassées à de nombreuses reprises, depuis.

Après la mort de Vimy, une série de recommandations a été faite à la Ville par le coroner, souligne la poursuite. Entre autres, l’ajout de lumières, de caméras de sécurité et d’un système d’alarme pour réduire les activités nocturnes, l'ajout de signalisation interdisant l’accès et l’augmentation de la présence policière dans le secteur sont recommandés.

Malgré cet examen approfondi, aucune amélioration réelle n'a été apportée au pont ou aux zones environnantes pour augmenter la sécurité , déplore la famille. La Ville d'Ottawa a agi avec un mépris total pour la sécurité du public, y compris Vimy.

Ce laxisme est incompréhensible pour la famille du jeune Vimy Grant, étant donné qu’un autre décès est survenu au même endroit moins d’un an après la mort de Vimy.

Dans une brève déclaration écrite, l'avocat général David White a indiqué que la Ville d'Ottawa répondra à la déclaration en temps voulu . Conformément à sa pratique courante relative aux affaires portées devant les tribunaux, la Ville ne fournira pas d’autres commentaires à ce sujet , a-t-il ajouté.

Des travaux en cours

La structure subit depuis l'automne dernier d'importants travaux pour être transformée en sentier polyvalent temporaire.

Durant les travaux, le public ne peut toujours pas accéder au pont ; les patrouilles qui étaient organisées auparavant ainsi que les barricades seront maintenues et accompagnées d’autres mesures de sécurité et de sûreté habituelles sur les chantiers , a expliqué Carina Duclos, la directrice des Services d'infrastructure de la ville d'Ottawa. Les travaux devraient être terminés à l’automne 2022.

« La Ville d’Ottawa tient à rappeler à toutes et tous qu’il est interdit et dangereux de pénétrer illégalement sur un chantier. » — Une citation de Carina Duclos, la directrice des Services d'infrastructure de la ville d'Ottawa

En réponse aux accusations de laxisme provenant de la famille, la Ville a assuré avoir pris des mesures pour la sécurité de tous. Mme Duclos assure que la sécurité du public est une priorité absolue pour la Ville d’Ottawa .

Les caractéristiques et les considérations liées à la sécurité, comme la conception des garde-fous et de la plateforme, l’éclairage et la signalisation, ont été évaluées et intégrées dans l’avant-projet de sentier polyvalent , a-t-elle ajouté. La Ville s’assurera que des mesures appropriées sont prises pour garantir la sécurité des usagers une fois le sentier polyvalent ouvert.

Avec les informations d'Alexandra Angers