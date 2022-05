Bruno Marchand estime que le gouvernement Legault a l’obligation de démontrer aux citoyens que le troisième lien répond à un besoin réel en matière de mobilité. Pour ce faire, il réclame qu’une étude d’opportunité en bonne et due forme soit publiée.

Or, ce document n'existe tout simplement pas, selon le ministre, qui a été longuement questionné par le péquiste Pascal Bérubé lors de l'étude des crédits, mardi.

Il n'a pas de dossier d'opportunité, Monsieur le Président. On a utilisé l'article 332 qui nous amène directement au dossier d'affaires. Il n'y a pas de dossier d'opportunité , a répondu le ministre Bonnardel.

Au moment de son arrivée au pouvoir, en 2018, la CAQCoalition avenir Québec a choisi de faire passer le projet de troisième lien directement à l’étape de planification, sans mener à terme l’étude d’opportunité entreprise par le gouvernement précédent.

Je repose ma question, ce serait embêtant d'en trouver un. Est-ce qu'il existe un dossier d'opportunité au ministère des Transports du Québec ( MTQministère des Transports du Québec )? Est-ce que quelqu'un dans cet aréopage a vu un dossier d'opportunité et un jour dire, M. Bérubé, il en avait un , a de nouveau questionné le député Bérubé. Non, pas à ma connaissance , a de nouveau répondu le ministre.

Pourtant, un porte-parole du ministère des Transports avait indiqué lundi, par courriel, que l'étude d'opportunité est toujours en cours. Elle sera rendue public aussitôt complétée .

Pas d'études avant les élections

Le ministre Bonnardel a aussi été interrogé sur le dévoilement d'études qui appuie les choix du gouvernement pour le troisième lien.

Celui-ci a répondu qu'une mise à jour du projet aurait lieu annuellement, mais que celle-ci aurait lieu au printemps, soit après les élections de novembre.

On a compris qu'on n’aura pas de données d'ici la campagne électorale , a laissé tomber le libéral Luc Fortin, reprochant au MTQministère des Transports du Québec d'avoir dévoilé une nouvelle mouture sans même justifier les changements.

Luc Fortin critique aussi le report de l'échéancier avec la nouvelle mouture. Le projet bitube devrait voir le jour en 2032.

On est retourné à la table à dessin. On a retravaillé avec l'ancienne administration municipale pour revoir la colonne vertébrale du réseau express de la Capitale, qui est le tramway. Ç’a été des négociations qui étaient longues. Tout le travail d'être capable de répondre à toute la périphérie de Québec, répondre à Guillaume Couture, la 116, c'est un travail qui a été de longue haleine et qui a permis de déposer cette mise à jour , se défend le ministre.

Étalement urbain

Le ministre des Transports a été bombardé de questions par l'opposition sur les potentielles conséquences du 3e lien sur l'étalement urbain. François Bonnardel refuse de dire que le nouveau tunnel entre Québec et Lévis causera de l'étalement urbain, parlant plutôt d'occupation du territoire .

On a entendu le ministre dire qu'il fallait égaliser le développement, que le développement sur la Rive-Sud et plus à l'ouest, il fallait égaliser ça à l'est, c'est quoi si ce n'est pas de l'étalement urbain , a demandé la députée de Taschereau, Catherine Dorion.

Vous savez, le discours de l'étalement urbain, voilà quelques années, quand je suis arrivé, on parlait d'occupation du territoire , a répondu le ministre. Selon M. Bonnardel, la tendance actuelle en urbanisme et en architecture est à la densification plutôt que l'étalement urbain. On le voit sur l'autoroute 30, on le voit sur Guillaume Couture [à Lévis] . Selon lui, le développement se fera plutôt aux abords des trajets de transports collectifs.

Le ministre a réitéré que le troisième lien ne mènerait pas à du développement sur des terres agricoles puisqu'il existe des règlements pour protéger les terres agricoles. Personne dans ce gouvernement n'a dit qu'on allait du jour au lendemain "bulldozer" les terres agricoles.

Le troisième lien permettra plutôt d'offrir une opportunité à certaines municipalités de se développer, sans forcément mener à un étalement urbain.