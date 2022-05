Bibliothèque de La Baie : Saguenay ajoute 715 000 $, mais les coûts du projet augmentent

Une étape de plus vient d’être franchie pour convertir l’église Saint-Édouard en bibliothèque dans l’arrondissement de La Baie, un projet maintenant évalué à plus de 18 millions de dollars. Le conseil municipal de Saguenay a décidé mardi de débourser les 715 000 $ manquants pour atteindre l’objectif de financement dans la communauté.

La corporation Patrimoine Saint-Édouard avait déjà amassé la moitié du montant de 1,5 million de dollars conditionnel à sa concrétisation, dont 250 000 $ de la part de Rio Tinto et 400 000 $ de différentes entités de Desjardins.

En juin 2021, le projet était estimé à 12,9 M$. Saguenay avait déjà annoncé un investissement de 6,4 M$.

Il ne manquerait plus que la contribution du ministère de la Culture et des Communications (MCC) à être annoncée, dans le cadre d'un programme conjoint avec Ottawa, mais des négociations sont présentement en cours entre Saguenay et Québec.

Elles portent sur le montant additionnel nécessaire pour compléter le montage financier. Il est possible, mais pas souhaité, que Saguenay augmente sa part, a indiqué le président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, en entrevue.

Lors de l’évaluation précédente, une somme d'environ 5 M$ était attendue des paliers supérieurs.

C’est le MCCministère de la Culture et des Communications qui a demandé à Saguenay de réévaluer le coût du projet en raison notamment de la hausse du coût des matériaux, qui a un impact sur presque tous les projets d’infrastructure. Des exigences plus élevées dans l'élaboration du projet ont aussi contribué à la hausse.

Toutefois, le message du conseil municipal est clair, à savoir que la volonté est présente pour que les Baieriverains voient leur rêve devenir réalité.

Vous savez que cette bibliothèque est importante pour nous. Ça fait longtemps qu’on en parle. On sent qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, parce qu’on sent qu’il y a des conditions difficiles à l’heure actuelle, économiques, mais on va passer à travers , a commenté Raynald Simard, lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenue mardi midi.

Le lieu de culte fermé depuis plusieurs années est considéré comme un bijou patrimonial. La bibliothèque actuelle de l’arrondissement de La Baie se trouve dans le bâtiment du Théâtre du Palais municipal.

On essaie d’avancer, ce n’est pas évident, mais le but c’est d’arriver puis de livrer , a juré le conseiller municipal Martin Harvey.

