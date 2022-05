Droit à l’avortement menacé aux États-Unis, doit-on craindre un recul au N.-B.?

Un impact politique plutôt que juridique

Contrairement aux États-Unis, aucune loi ne régit l’avortement au Canada. L’avortement est plutôt un droit, qui repose sur l'arrêt Morgentaler de 1988 et la Loi canadienne sur la santé.

Je dirais que la décision qu’on attend des États-Unis n’aura pas d’impact direct au niveau juridique au Canada. Mais certainement, au niveau politique, ça pourrait avoir un impact parce que les individus voient ce qui arrive au sud de la frontière , soutient Laura Berger, avocate-conseil pour l’Association canadienne des libertés civiles.

Julie Gillet, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, craint qu’une telle décision alimente la flamme des militants anti-choix dans notre pays . Ça nous inquiète, parce que c’est quelque chose qui se passe près de chez nous , dit-elle.

Julie Gillet, directrice générale du Regroupement féministe du N.-B. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Son avis est partagé par la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada, qui soutient qu’une abolition du droit à l’avortement à un endroit peut inciter des gens à vouloir renverser ces droits ailleurs.

Une érosion de ces libertés peut donner des munitions à des personnes opposées à l’avortement en les motivant à poursuivre leur lutte pour restreindre l’accès à ces services, ajoute Tasia Alexopoulos, porte-parole de l’organisme.

Beaucoup de groupes anti-choix au Canada sont d’ailleurs financés par des organismes similaires aux États-Unis. Il y a beaucoup d’aller-retours d’argent, d’idées, de stratégies , lance-t-elle.

Un droit qui n'est pas acquis

On a des droits qui sont mieux défendus pour le moment en matière d’accès à l’avortement, mais on n’est pas non plus à l’abri d’un retour en arrière , tempère Julie Gillet.

Par exemple, l’année dernière, l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a intenté une poursuite contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Selon la poursuite, le règlement de la province concernant l’accès à l’avortement est inconstitutionnel et discriminatoire, étant donné que les avortements dans les cliniques privées ne sont pas couverts par l’assurance-maladie.

L'avortement, toujours un défi au N.-B. Le gouvernement de Blaine Higgs limite actuellement l’accès à l’avortement chirurgical à trois hôpitaux dans la province : les deux hôpitaux de Moncton et l'hôpital de Bathurst. La pilule abortive [l'avortement médicamenteux] est également disponible un peu partout dans la province, mais l'obtenir demeure parfois difficile.

En juin 2021, l’organisme a remporté une première victoire. La juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la province, Tracey K. DeWare, avait alors autorisé l’organisme à poursuivre le litige, après que les avocats du gouvernement du premier ministre Blaine Higgs ont contesté la place de l’ ACLCAssociation canadienne des libertés civiles dans le dossier.

L’avortement est une question intime, très sensible, et il y a beaucoup de barrières et d’obstacles pour des femmes qui voudraient, individuellement, intenter une poursuite judiciaire, dit Laura Berger, pour expliquer la décision de la juge.

L'avocate-conseil Laura Berger espère que le débat sur l'accès à l'avortement sera relancé. Photo : Radio-Canada

D’ici à ce qu'une décision soit rendue dans la poursuite contre le gouvernement provincial, l'avocate Laura Berger souhaite que les événements qui se déroulent aux États-Unis relancent le débat, mais dans une autre direction.

« J’espère que les nouvelles des États-Unis vont nous sensibiliser [et] vont forcer les Canadiens et les Canadiennes à reconnaître qu’on ne peut pas prendre pour acquis nos droits. » — Une citation de Laura Berger, avocate-conseil pour l’Association canadienne des libertés civiles

L’accès peut être érodé non seulement avec des grandes décisions au niveau de la Cour suprême, mais aussi avec des décisions de financement et des décisions comme ce que l’on voit au Nouveau-Brunswick , défend-elle.

Des barrières à l’avortement

Face à de sérieux enjeux d’accès, il arrive que des femmes au Canada se tournent vers des États américains pour subir un avortement chirurgical. Cela peut notamment survenir lorsque la grossesse dépasse 16 semaines.

En cas d’annulation de l’arrêt Roe contre Wade, 26 États seraient susceptibles d’interdire l’avortement sur leur territoire en raison de lois ou d’amendements constitutionnels déjà en place.

Tasia Alexopoulos est porte-parole de la Coalition pour le droit à l'avortement au Canada. Photo : Courtoisie : Jennifer Michelle Photography

D’après Tasia Alexopoulos, ces interdictions n’auraient probablement qu’un effet minimal sur les Néo-Brunswickoises qui obtiennent ces soins dans des États où il n’y aucune restriction à l’avortement, comme c’est le cas dans l'État du Maine.

Néanmoins, des gens venant d’endroits avec des mesures plus restrictives pourraient devoir se déplacer pour l’accès à l’avortement, [ce qui signifie] qu’il pourrait y avoir moins de services offerts aux Canadiens , nuance-t-elle.

Jessi Taylor est une porte-parole de l'organisme Justice reproductive Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Mais cette décision pourrait aussi contraindre le Canada à combler un vide pour ce qui passe aux États-Unis, comme il l’a déjà fait dans le passé, rappelle Jessi Taylor, porte-parole de Justice reproductive Nouveau-Brunswick.

« C’est une grosse claque au visage, parce qu’on ne s’occupe pas de nos problèmes d’accès [à l’avortement]. » — Une citation de Jessi Taylor, porte-parole de Justice reproductive Nouveau-Brunswick.

Au Nouveau-Brunswick, l’avortement chirurgical est en général permis jusqu’à 13 semaines et 6 jours de gestation, mais peut être accessible jusqu’à 16 semaines.

Des filles, des femmes ou des personnes transgenres qui nécessitent un avortement au-delà de ce délai doivent en général voyager vers d’autres provinces, comme le Québec, ou les États-Unis, où l’opération est permise jusqu’à 24 semaines.

Avec des informations de Mathieu Papillon