Un incendie force l’évacuation de 160 résidences à Abbotsford

Les pompiers ont été appelés, peu après 6 h, pour un incendie sur l’avenue Cardinal, indique le Service des incendies d’Abbotsford.

Quatre heures plus tard, 51 pompiers, incluant des équipes provenant de Langley et de Mission, tentaient toujours de contrôler le brasier qui a forcé l’évacuation des résidents en plus d'habitations et de commerces avoisinants.

Nous allons avoir beaucoup de personnes qui vont devoir être déplacées , souligne le chef du Service des incendies, Darren Lee.

Au total, les résidents de 160 appartements ont dû être évacués en raison d'un incendie. Photo : Ben Nelms/CBC

Vers 10 h, les équipes sur place travaillaient encore pour éteindre des flammes sur le toit et limiter la propagation aux étages supérieurs de l’immeuble, ajoute-t-il. Les pompiers essayaient aussi de rescaper des animaux de compagnie qui étaient toujours bloqués à l’intérieur.

Le gaz a été coupé à l’emplacement de l’immeuble, indique FortisBC.

La police d’Abbotsford demande aux résidents qui ont dû être déplacés de s’enregistrer dans un centre d’accueil installé à l’église Northview sur la rue Downes afin d’obtenir de l’aide d’urgence.

Les passants sont appelés à éviter les lieux, situés juste au nord du centre commercial Highstreet dans le secteur de Mount Lehman.