5,51 % de la population en grande vulnérabilité à Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda présente un indice de grande vulnérabilité de 5,51 %, plus élevé que Val-d'Or et Amos. C'est ce que révèle une étude publiée par la Fondation pour l'alphabétisation.

Cette étude établit un indice de grande vulnérabilité. Pour le calculer, l’auteur de l’étude, l’économiste Pierre Langlois, a corrélé les données sur la faible littératie avec les données sur les personnes en situation de faible revenu, et la mesure du panier de consommation.

La combinaison de précarité économique et de faible littératie entraîne une spirale de pauvreté, explique Pierre Langlois.

Si je suis sur le marché du travail, je suis au salaire minimum, je cumule différents emplois, mais ça ne me permet pas de vivre décemment, je suis sous la mesure du panier de consommation. Là, je n’ai pas l'oxygène ou la liberté financière nécessaire pour faire un temps d’arrêt, mettre mes compétences à niveau, m’embarquer dans un programme de formation professionnelle. Donc ce sont deux phénomènes qui vont s’alimenter , indique-t-il.

Pierre Langlois souligne que dans le contexte actuel de pénurie de main-d’oeuvre, les employeurs vont embaucher de jeunes ouvriers à bon salaire, ce qui peut les tenter de quitter les bancs d’école plus tôt pour aller travailler.

Si ce jeune travailleur doit se requalifier parce que l’usine se transforme, l’usine ferme ou quoi que ce soit, là il n’a pas l’ensemble des notions et les compétences de base nécessaires pour embarquer dans un processus de requalification professionnelle , fait valoir M. Langlois.

Les emplois offerts dans la région viennent accentuer cet enjeu, souligne Marie-Claude Lacombe, directrice générale chez Action réussite Abitibi-Témiscamingue.

L'industrie forestière et l'industrie minière offrent des emplois alléchants pour plusieurs personnes en Abitibi-Témiscamingue. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Ils [les jeunes] ont accès à des emplois qui demandent peu de qualifications comme dans les mines et dans le travail forestier , dit-elle.

Une autre chose qu’on sait, c’est que quand le Cégep ou l’université est à plus d’une heure de route de notre maison, c’est un frein à l'accès à l’enseignement supérieur , ajoute Marie-Claude Lacombe, en mentionnant que cette réalité touche de nombreuses personnes en Abitibi-Témiscamingue.

Les solutions pour sortir de la spirale de pauvreté

La directrice générale d'Alpha Témis, Kim Morin-Perron, insiste que les solutions doivent être collectives puisque la pauvreté a des impacts dans toutes les sphères de la vie.

Que ce soit quand les municipalités donnent accès à certaines activités, on aide les gens à sortir de l’exclusion, on aide les gens à se créer un réseau. Ça peut les aider justement à trouver de l’emploi, à socialiser , souligne-t-elle. C’est le travail de tous, autant au niveau des employeurs, des organismes, de la population en général.

Kim Morin-Perron rappelle que le manque de places en garderie peut limiter la disponibilité de certains parents de retourner aux études.

Aperçu d'un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec by ALEXIA MARTEL-DESJARDINS on Scribd

Du côté d’Action réussite, on mise notamment sur des projets qui encouragent la lecture dès le plus jeune âge

Quand on a des difficultés de lecture à l’école, moins l’école est intéressante et plus le risque de décrochage augmente , note Marie-Claude Lacombe.

Le directeur général du Carrefour jeunesse emploi de Rouyn-Noranda, Jean-Luc Turpin, croit qu'il peut être plus facile de trouver des ressources en région que dans les grands centres.