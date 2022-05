De nouvelles recommandations pour une université francophone dans le Moyen-Nord

Ce comité avait été créé en février afin d'étudier les besoins de la communauté locale.

Sept recommandations ont été formulées.

D’abord et avant tout, les auteurs et autrices du rapport soulignent qu’il y a présentement urgence à combler les besoins pressants en formation .

De plus, ils soulignent que seule une université peut combler ces lacunes criantes en matière de connaissances franco-ontariennes sur les problématiques de l’immigration et de l’intégration des nouveaux arrivants, la création d’entreprises, la pénurie de services juridiques, la formation en génie, en santé et en création artistique .

En entrevue à l’émission de radio Jonction 11-17, le porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française, Denis Constantineau, affirme que le comité s’est adressé à bien plus que les responsables de l’Université de Sudbury. Celle-ci souhaite devenir une institution autonome francophone.

Denis Constantineau est porte-parole pour la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française. (Archives) Photo : Radio-Canada

Le dossier de l’université de langue française pour le Moyen-Nord, c’est un projet de société. C’est important que les gens aient la chance de se prononcer pour y donner une saveur nord-ontarienne , dit-il.

Plusieurs options sur la table

Bien que les recommandations visent principalement l’Université de Sudbury, les auteurs et autrices du rapport n'écartent pas la possibilité de voir d’autres établissements jouer le rôle de fournisseur de nouveaux programmes francophones, comme les universités de l’Ontario français (UOf) ou de Hearst.

Le professeur émérite de l’Université Laurentienne, sociologue et coauteur du rapport, François Boudreau, indique que les chartes des institutions leur permettraient d’agir en réponse aux recommandations.

L’objectif c’est d’avoir une institution à Sudbury qui va desservir le Moyen-Nord, avec peut-être une antenne à Thunder Bay. Ce n’est pas de compétitionner avec les autres universités, c’est de travailler en collaboration [avec elles , précise-t-il.

M. Boudreau ne souhaite pas trouver de substitut à l’Université de Sudbury en soulevant ces possibilités. Il veut plutôt assurer que le débat sur l’avenir des études postsecondaires francophones dans le Nord soit public , permettant à qui que ce soit de contribuer de l’information à la discussion.

D’après les experts, l’offre de nouveaux programmes permettrait de garantir l’accès pérenne à l’éducation universitaire de langue française à 2500 personnes étudiantes ou plus , dont 800 qui seraient attirées à l’international.

Ils recommandent également d’offrir des frais de scolarité substantiellement inférieurs à ceux des autres universités afin de donner à l’ UMNUniversité du Moyen-Nord un avantage concurrentiel et d’attirer un maximum d’étudiants .

Où obtenir son diplôme universitaire?

Les auteurs du rapport se disent particulièrement inquiets du grand mouvement qui consiste à confier aux collèges des parts de la formation universitaire délaissée par la Laurentienne. Notamment, le Collège Boréal pourra bientôt offrir des programmes menant à un grade.

D’après eux, il s’agit d’une solution dans certains cas particuliers , mais pas dans le contexte de la revendication d’une université pour le Moyen-Nord.

Je ne veux pas diminuer ni le collège ni aucune autre école professionnelle. Mais ce sont des domaines de spécialisation différents. Ce qu’on veut, ce n’est pas un collège. C’est une université pour servir de lieu de formation des intellectuels de la communauté franco-ontarienne , indique M. Boudreau.

Le sociologue François Boudreau est l'un de quatre auteurs du rapport. (Archives) Photo : François Boudreau

Les experts recommandent que le nouvel établissement du Moyen-Nord mette en place de nouveaux programmes dès 2022 et jusqu’en 2035. L’intensité des démarches serait particulièrement importante au cours des cinq premières années.

La récupération de certains programmes coupés par l’Université Laurentienne est à envisager. Leur disparition a mené à un exode des jeunes, qui aurait dû être évité , indique le rapport.

On a choisi les programmes [à récupérer] en fonction de ceux qui existaient déjà à la Laurentienne qui ont été coupés et ceux qui étaient prévus, comme celui en droit , partage M. Boudreau.

En plus de ces propositions, le comité d’experts recommande d’avoir trois administrateurs sur le conseil de gouvernance qui agiraient à titre de représentants des régions du Moyen-Nord. Or, selon M. Constantineau, une gestion par, pour et avec les Franco-Ontariens est nécessaire.