Coup de pouce financier salutaire pour la Maison de la source Gabriel

Le gouvernement a annoncé il y a deux semaines une majoration de 10 M$ du financement dans le réseau des maisons de soins palliatifs, soit l’équivalent de 30 000 $ par lit par année.

À la Maison de la source Gabriel, qui compte six lits, cette somme pourrait être investie pour améliorer les conditions de travail des employés.

Ça nous fait un petit coussin pour nous aider à garder notre personnel, souligne le directeur général Serge Paradis. Présentement, on n'offre aucun avantage sociaux et c’est une option sur laquelle le conseil d’administration va statuer. Heureusement, nos employés viennent aussi d’être admissibles aux primes de rétention offertes dans le réseau de la santé. On ne voulait pas perdre notre monde. Les gens partaient des maisons pour aller dans le réseau.

L'une des chambres de la Maison de la Source Gabriel. (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Malgré ce financement supplémentaire, la Maison de la source Gabriel devra toujours aller chercher la moitié de ses revenus dans la communauté en dons et activités de financement, soit plus de 400 000 $ année.

Après deux années difficiles en raison de la pandémie, l’organisme espère retrouver son rythme en 2022. La tablette de chocolat 7e ciel , concoctée par Olga Coronado de l’entreprise Choco Mango, a d’ailleurs été lancée mardi. Cette activité pourrait générer des bénéfices de 5000 $ pour la Maison de la source Gabriel.

C’est toujours apprécié d’être approché par une entreprise qui veut redonner à la communauté. Malgré la pandémie, on ne nous a pas oubliés et ça vient nous chercher , ajoute le directeur général.