Éric Duhaime complète son équipe en Mauricie avec l’arrivée de Pierre-David Tremblay

Avec la présentation de cet ultime candidat, la Mauricie devient la première région du Québec à détenir des candidats du PCQParti conservateur du Québec dans chacune des circonscriptions. En plus d'être limitrophe à la grande région de Québec, la Mauricie partage les mêmes intérêts politiques, selon Éric Duhaime, qui précise que le choix de la région n'est pas dû au hasard.

Il s'agit, selon M. Duhaime, de désenclaver le Québec. Pour lui, la Mauricie est la première région où on devra élire des députés en dehors du Québec. C'est clair que c'est une région stratégique pour nous , soutient-il.

Eric Duhaime vend son candidat Pierre-David Tremblay comme un homme de terrain d'une grande expérience. Il constitue selon lui un atout majeur pour le parti et pour les gens de la circonscription de Laviolette – Saint-Maurice. Il se dit très fier d’accueillir M. Tremblay dans la grande famille conservatrice.

Le PCQ pour résoudre les enjeux de la circonscription

Pierre-David Tremblay croit que le Parti Conservateur du Québec est le meilleur remède aux maux de la circonscription qu'il entend représenter dès octobre. Il en veut pour preuve le programme du PCQParti conservateur du Québec ainsi que les valeurs que le parti véhicule.

Les enjeux sont de taille, dit-il, et le Parti conservateur possède la meilleure formule pour les toucher avec succès, soutient l'ancien maire. Il entend travailler notamment sur des enjeux tels l'économie, l'écologie et l'entrepreneuriat. Il évoque la problématique de l'eau potable à Shawinigan à laquelle il compte apporter des solutions.

La décentralisation est au cœur des propos de M. Tremblay. Il s'agit selon lui de la meilleure façon de parvenir à une certaine autonomie qui permettra à la région d'agir en accord avec les besoins réels de la communauté. Par ailleurs, le candidat dit miser sur la durabilité pour mener à bien sa mission..

« Au lieu d'émettre des chèques discrétionnaires, je vais plutôt travailler en durabilité » — Une citation de Pierre-David Tremblay en tant que candidat à l’investiture conservatrice dans la circonscription de Laviolette – Saint-Maurice.

Il estime que c'est la meilleure approche pour intervenir auprès des communautés et de parvenir à des résultats.

Des citoyens de la région émettent des opinions divergentes sur le choix de M. Tremblay. Certains disent partager les valeurs que véhicule le parti et font confiance au discernement de M. Duhaime. D'autres par contre trouvent le conservatisme à l'opposé de leur idéologie, le trouvant drastique comme idée .

Le choix de Pierre-David Tremblay vient compléter la liste de 4 candidats choisis par Éric Duhaime pour représenter le PCQ aux prochaines élections d'octobre 2022 dans la région. Le parti mise sur l’infirmière et syndicaliste Karine Pépin dans Trois-Rivières, du président de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC, Serge Noël dans Maskinongé et Steeve Massicotte dans Champlain.

