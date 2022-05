Enquête sur les CHSLD : trois ministres assignés par la coroner n’ont pas témoigné

Or, seules deux ministres du gouvernement Legault sont finalement allées présenter leur version des faits : l'ex-ministre de la Santé Danielle McCann et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

C'est qu'une entente est intervenue entre le Bureau de la coroner et le Procureur général du Québec, selon la réponse fournie au Parti libéral du Québec (PLQ) à la suite d'une demande d'accès à l'information.

On a retrouvé des courriels échangés entre les procureurs du Bureau de la coroner et ceux du Procureur général, mais ils relèvent du secret professionnel de l'avocat, et sont donc strictement confidentiels, a-t-on fait savoir.

En outre, cinq ministres ont été assignés à témoigner à l'enquête, mais on refuse de dévoiler leur identité. Les assignations des témoins ne sont publiques que lorsque le coroner a transmis son rapport d'enquête.

En entrevue mardi après-midi, le porte-parole du PLQ en matière d'accès à l'information, d'éthique et de justice, Gaétan Barrette, s'est insurgé contre cet abus de non-transparence .

La coroner avait un intérêt à voir certaines personnes. Elles ne sont pas venues, pourquoi? , demande l'élu libéral, qui réclame que l'entente soit immédiatement rendue publique.

Il cherche à savoir si le procureur général, soit le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a bloqué des témoignages ou si des ministres ont pu témoigner à huis clos.

Géhane Kamel, qui a entendu quelque 220 témoins, doit déposer avant l'été son rapport sur les décès survenus en CHSLD lors de la première vague de la pandémie de COVID-19.

Au printemps 2020 au Québec, près de 4000 aînés sont morts en CHSLD, certains dans la solitude la plus totale, sans être nourris ni hydratés.