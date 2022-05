Amos adopte une politique portant sur la violence conjugale au travail

Avec cette politique adoptée lundi par le conseil municipal, la Ville d’Amos souhaite offrir à ses employés, autant les hommes que les femmes, un environnement de travail sans violence. Une formation sera aussi offerte aux employés-cadres.

On va faire de la sensibilisation. Il y a trois points là-dedans. On va diffuser notre politique. On va énoncer notre position. On va faire de l’affichage. On va aussi informer nos employés des services qui sont disponibles. On va aussi référer à nos organismes si jamais il y a des problématiques, entre autres notre programme d’aide aux employés, la Maison Mikana et le CALACS-Abitibi , explique le maire Sébastien D’Astous.

Sébastien D'Astous, maire d'Amos Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Municipalité alliée contre la violence conjugale depuis 2017, la Ville estime qu’il est de sa responsabilité d’aider à prévenir la violence conjugale en milieu de travail et de contribuer à bâtir une société plus sécuritaire.