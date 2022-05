Une défectuosité d’un équipement à l’origine de l’incendie à l'aréna de Mashteuiatsh

Selon l’enquête du Service incendie de Mashteuiatsh, c’est un équipement qui permet d’égaliser la glace près des bandes qui est en cause dans le feu qui a endommagé l’aréna et une partie de sa toiture samedi.

Une trentaine de pompiers de Mashteuiatsh, Roberval, Saint-Prime et Saint-Félicien ont permis de sauver le bâtiment d’une quarantaine d’années dont le toit est fait de bois.

L’intervention a demandé un certain doigté en raison de la proximité de la salle des compresseurs qui contenaient de l’ammoniac, un gaz qui permet de réfrigérer la glace.

Le chef du conseil de bande de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, a rencontré les médias en compagnie du chef des pompiers, Patrick Gill-Dubé. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Mais c’est surtout la structure qui a donné du fil à retordre aux pompiers qui ont combattu les flammes pendant 13 heures.

L’incendie a causé bien des maux de tête à la communauté puisque plusieurs services sont offerts dans des bâtiments rattachés à l’aréna.

C’est le cas du Centre de santé et des services sociaux, des écoles primaires et secondaires, du service des loisirs et du gymnase qui ont été touchés par la fumée.

Une partie de la toiture du centre Amishkuisht a été endommagée. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Certains services ont été relocalisés ailleurs dans la communauté, mais une offre d’aide de base est offerte. Les étudiants devraient quant à eux réintégrer les salles de cours dans les prochains jours.

Le coût des dommages sera connu prochainement. L’école de hockey qui devait se tenir à la fin de l’été est compromise. Le premier cercle économique régional des peuples autochtones qui doit se tenir en juin sera déplacé à Roberval.