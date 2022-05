Patricia Lortie explore la connexion inséparable entre l’eau et l’humain

C’est presque métaphorique pour moi, cette connexion-là. Ça passe dans le mystique de l’état de l’être humain , confie l’artiste originaire du Québec.

Sa liaison particulière avec l’eau s’est principalement développée pendant son enfance. C’est en se remémorant des souvenirs créés à son chalet à Notre-Dame-de-Pierreville au Québec que tout a commencé.

On a passé toute notre enfance dans l’eau. Ma soeur et moi entrions dans la rivière le matin et on nageait jusqu’au lac. On revenait à la maison dîner et on le faisait encore dans l’après-midi , dit-elle.

« Ça a été, pour moi, des années qui ont défini mon sens d’être en tant qu’humain. » — Une citation de Patricia Lortie

Cet amour envers la nature continue de persister au fil des années. C'est un état de bien-être et de communion avec l’environnement. Ce sont des moments, pour moi, où je me sentais complète , confie-t-elle avec un profond sentiment de bien-être.

Patricia Lortie travaille actuellement sur sa prochaine exposition solo. Photo : Radio-Canada / India Lafond

C’est d’ailleurs ce qui l’a inspiré dans son processus de création pour sa prochaine exposition solo État fluide.

Patricia Lortie travaille actuellement sur des installations, des œuvres digitales et des toiles qui seront exposées sur les murs du Centre d’arts visuels de l’Alberta pendant l’été 2022.

Visuellement, l’artiste établi à Calgary souhaite que les visiteurs vivent une expérience particulière avec l’eau. Pour y arriver, les mouvements fluides coulent à flots dans chacune de ses œuvres.

En plus d'être artiste, Patricia Lortie propose aussi des cours d'art qu'elle offre dans son studio à Calgary. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Selon Patricia Lortie, le fait de peindre des mouvements liquides est une technique qui s’apprivoise avec le travail.

On regarde un lac, on comprend c'est quoi le mouvement liquide, mais tant qu’on n’a pas essayé de le peindre, on ne comprend pas le défi de ce que c’est vraiment la représentation du mouvement liquide , dit celle qui est en symbiose avec la nature.

Son secret : la douceur du mouvement en combinaison avec la transparence.