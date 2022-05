Nouvel hôpital de l’Outaouais : un appui de plus pour un emplacement au centre-ville

Une voix de plus se fait entendre pour que le nouvel hôpital de l'Outaouais soit construit au cœur de Gatineau. L’Alliance ARIANE, experte en aménagement du territoire et de l’urbanisme, appuie les revendications de la Coalition pour un centre hospitalier accessible et durable en Outaouais (CCHADO).

Construire un hôpital de 600 lits dans une banlieue reculée de Gatineau, comme prévoyait le faire le gouvernement, relève de l'incohérence pour l’Alliance ARIANE.

La porte-parole, Jeanne Robin, rappelle que la proximité du centre-ville et l'accessibilité sont deux des critères importants à respecter lors de la sélection d'un site pour un nouveau projet de construction.

C'est nécessaire que l'État fasse preuve d'exemplarité , souligne-t-elle. L’État est un très gros acteur immobilier.

« Chaque fois que l’État prend une décision immobilière, il va y avoir une influence sur la structure des milieux. » — Une citation de Jeanne Robin, porte-parole de l'Alliance ARIANE

La politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire sera bientôt adoptée dans la province du Québec. Selon Mme Robin, il faut que le choix de l'État reflète tout le travail mené pour en aboutir à cette nouvelle politique.

Par son choix de site pour le futur hôpital, le gouvernement pourrait avoir un impact sur les déplacements, la synergie économique du milieu et l'utilisation optimale du territoire.

Le pouvoir de la mobilisation

La contestation grandissante face à un site éloigné du centre-ville a récemment poussé le gouvernement à refaire l’analyse des terrains disponibles pour construire ce nouvel hôpital.

Mme Robin salue cette décision, sachant que cela aura un impact sur plusieurs générations à venir.

Il y a eu une vraie mobilisation locale et régionale , poursuit cette dernière. C’est très intéressant de voir qu’on parvient à sortir des silos pour tenir compte de l'ensemble des coûts collectifs.

On se réjouit absolument de cet appui de l'Alliance ARIANE , lance Patrick Robert-Meunier, porte-parole de la CCHADOCoalition pour un centre hospitalier accessible et durable de l’Outaouais . Ça démontre l'importance du dossier non seulement sur la région, mais pour l’ensemble du Québec.

L’Alliance a été impliquée de très près dans l’élaboration de la politique nationale d’architecture et d'aménagement du territoire , ajoute M. Robert-Meunier. Aujourd'hui, ils viennent dire : voilà un exemple très concret dans lequel le gouvernement peut démontrer sa volonté de changer les choses puis de devenir exemplaire.

« C'est une décision qui va avoir un grand impact et qui va donner le ton de tous les projets d'infrastructures au Québec. » — Une citation de Patrick Robert-Meunier, porte-parole de la CCHADO

M. Robert-Meunier assure que la mobilisation se poursuit. On se fonde sur les données probantes, sur les faits et plus le temps avance, plus il y en a qui s’ajoutent , conclut-il.

Avec les informations de Nafi Alibert