Qui est Doug Ford?

Doug Ford est le chef du Parti progressiste-conservateur et n’a plus besoin de présentations. Avec ses centaines de points de presse depuis mars 2020, M. Ford incarne la réponse à la pandémie en Ontario, pour le meilleur et pour le pire.

Il a remporté une écrasante majorité en 2018 grâce à une conjoncture d’événements : la démission surprise de Patrick Brown à la tête du Parti progressiste-conservateur, l’improbable ascension de M. Ford à la chefferie contre la favorite Christine Elliott et l’inévitable écroulement du Parti libéral, usé par 15 ans au pouvoir.

La famille Ford est une dynastie politique. Avant de devenir premier ministre, Doug Ford a siégé au conseil municipal sous son frère Rob, le maire controversé de Toronto. Ford père a été député dans le gouvernement conservateur de Mike Harris et le neveu Michael, lui aussi conseiller municipal, est candidat dans York-Sud-Weston à l'élection provinciale de 2022.

Doug Ford, entouré de sa famille, a une pensée pour son défunt frère Rob Ford après son élection à la direction du Parti conservateur. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

En 2018, la Ford Nation s’est transportée, non sans fracas, du conseil municipal de Toronto à l’Assemblée législative. Doug Ford a emmené avec lui son caractère bouillant, ses conseillers controversés et sa volonté de sabrer les dépenses publiques.

De l’avis de bien des observateurs, les deux premières années de son gouvernement ont été chaotiques et ponctuées de polémiques, comme les coupes budgétaires en santé, en éducation et dans les services en français, le retrait de la bourse du carbone et les allégations de népotisme visant son chef de cabinet.

Doug Ford se faisait huer en public  (Nouvelle fenêtre) . Puis, la pandémie a tout changé. Son gouvernement a délié les cordons de la bourse et annoncé des investissements majeurs en santé, en transport en commun, dans le secteur automobile et pour la construction d’autoroutes. M. Ford s’est assagi et a laissé plus de place à ses ministres expérimentés.

Pour s’accrocher à leur majorité, les progressistes-conservateurs devront conserver leurs acquis dans la couronne de Toronto, le 905. Cela inclut des circonscriptions pivots qui étaient libérales avant le scrutin de 2018. Le parti espère aussi faire des gains en territoire néo-démocrate dans la région de Windsor et dans le Nord de l'Ontario.