Une personne atteinte de la COVID-19 perd la vie à l’Île-du-Prince-Édouard

La personne qui a perdu la vie était âgée de 40 à 59 ans.

La province compte 26 morts depuis le début de la pandémie, tous en 2022.

Un total de 13 personnes atteintes de la COVID-19 sont à l'hôpital en ce moment.

Six d’entre elles ont été hospitalisées à cause du virus et cinq sont soignées pour d’autres raisons que la COVID-19. Aucun patient n’est aux soins intensifs.

Par ailleurs, la province recense 1163 nouveaux cas de COVID-19 depuis la dernière mise à jour du 26 avril 2022.

On estime qu’il y a au total 1753 personnes atteintes du virus.

Au cours de la dernière semaine, la province a signalé, en moyenne, 166 nouvelles infections quotidiennes à la COVID-19.