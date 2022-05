La Mauricie et le Centre-du-Québec rendent un dernier hommage à Guy Lafleur

Sur place, de nombreux représentants de divers milieux de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont tenu à y assister.

À peine retraité, le gérant d’équipement du Canadien au cours des 35 dernières saisons, le Trifluvien Pierre Gervais, a côtoyé Guy Lafleur. C’est d’ailleurs le légendaire attaquant qui a été un des premiers à l’accueillir au camp d’entraînement du Canadien au Forum en 1984.

C’était un gars du peuple, c’était un gars humble, un gars très terre à terre, c’est ce que j’aimais beaucoup de Guy , a lancé Pierre Gervais sur le parvis de la cathédrale.

Selon lui, des funérailles nationales, c’était le minimum qu’il méritait. Je n’aurais pas pu voir autre chose.

De son côté, l’ancien entraîneur-chef des Draveurs de Trois-Rivières Michel Bergeron a connu Guy Lafleur sous plusieurs facettes.

Michel Bergeron a dirigé Guy Lafleur à la fin des années 1980 avec les Rangers de New York et les Nordiques de Québec. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Alors entraîneur-chef des Rangers de New York, le camp d’entraînement de l’équipe se tient au Colisée de Trois-Rivières en 1988. Guy Lafleur effectue un retour chez les professionnels.

Le Colisée était rempli à pleine capacité et encore une fois Guy a volé le spectacle. Il avait marqué le premier but du camp d’entraînement. Ça a été le début d’une belle aventure. C’est là que j’ai aimé diriger Guy, c’est évident. Là, j’ai connu l’homme , a raconté Michel Bergeron.

Les deux hommes se sont ensuite retrouvés l’année suivante avec les Nordiques de Québec.

Un modèle pour la jeunesse

Ça représente beaucoup de pouvoir être ici , a mentionné l'un des gardiens du Canadien de Montréal, le Bécancourois Samuel Montembeault, qui a fait deux heures de route pour pouvoir être aux premières loges.

« Je suis très content d’être là et de pouvoir rendre un dernier hommage à Guy. Guy représentait tellement pour l’organisation et la province de Québec. » — Une citation de Samuel Montembeault, gardien de but du Canadien de Montréal

Montembeault était sur la glace du Centre Bell lorsque l’organisation du Tricolore a rendu hommage à son célèbre numéro 10, avant le match du 24 avril contre les Bruins de Boston. Les spectateurs présents ont réservé une ovation d’une dizaine de minutes au Démon blond.

Je pensais que ça n’allait jamais arrêter, a confié le cerbère. On voyait le jour, de son décès, sur les réseaux sociaux, que des photos de lui. On a vu à quel point il a impacté beaucoup de gens dans la province.

Samuel Montembeault et les membres de l'équipe actuelle du Canadien de Montréal à leur arrivée à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde. Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

L’ancien joueur du Canadien et des Voltigeurs de Drummondville Guillaume Latendresse a souligné la grandeur de l’homme qu’était Guy Lafleur autant sur la patinoire qu’à l’extérieur.

On sait comment il a marqué la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Chaque joueur québécois qui entre dans cette ligue-là est au courant de ses faits d’armes et de tout ce qu’il a réussi à faire. C’est certain, au niveau des anciens, que c’est important pour nous de venir et de démontrer notre appui et tout ce qu’il a fait pour nous, pour le Canadien de Montréal et les partisans , a-t-il ajouté.

La classe politique unanime

De nombreuses personnalités politiques de la région ont aussi pu assister aux funérailles.

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a manifesté son intérêt à être sur place au moment de l’annonce que des funérailles nationales seraient tenues.

Pour moi, Guy Lafleur représente beaucoup, a-t-il dit. C’est un privilège d’être là.

Un sentiment partagé par sa collègue Sonia Lebel, députée de Champlain et présidente du Conseil du Trésor.

Qu’on soit fan de hockey ou non, je pense que Guy Lalfeur nous a tous marqués. C’est quelqu’un qui a vécu beaucoup de difficultés personnelles, mais qui a toujours été présent pour les gens. Donc, je pense que c’est la moindre des choses d’être présents pour lui pour ce dernier hommage.

Des milliers de personnes se sont massées aux abords de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal, pour les funérailles nationales de Guy Lafleur. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il y a un gros morceau de l’âme des Québécois, des Québécois de ma génération en particulier, qui sont restés accrochés après ces soirées-là, qui sont restés accrochés après un personnage qui a démontré toute son humanité pendant sa carrière, après sa carrière. On sent la peine et l’émotion de tout le monde , a fait savoir le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Selon lui, toutes les villes où Guy Lafleur a joué, autant dans le junior que chez les professionnels, lui en doivent une .

Avec les informations de Jonathan Roberge