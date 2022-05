Le comité des finances envisage de payer 150 M$ pour le campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa

Le Comité des finances et du développement économique d’Ottawa approuve une motion pour que le personnel municipal examine et présente des options pour assurer un financement de 150 millions de dollars pour le nouveau campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa.

Un rapport sera déposé au cours du prochain mandat du Conseil, avec des options pour le financement.

L’administration de l’Hôpital d’Ottawa demande un financement de 150 millions $ à la municipalité pour compléter le financement nécessaire à sa construction.

Mais certains conseillers membres du comité ont exprimé mardi qu’ils craignent que les résidents d’Ottawa aient à débourser la facture pour la construction de ce centre de soins de santé tout neuf.

Le financement total pour la construction du nouveau campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa est presque atteint. Le coût total pour la construction du nouvel établissement de soins de santé est de 2,8 milliards $.

La province a déjà promis un financement de 2,1 milliards pour le projet.

Un groupe de citoyens a entamé une campagne de financement avec un objectif de 500 millions $ et l'administration de l'Hôpital prévoit 50 millions en revenus qui pourront être versés dans le projet, ce qui occasionne un manque à gagner de 150 millions.

D’autres municipalités en Ontario ont contribué au financement pour la construction d’hôpitaux pour leurs résidents. Aujourd’hui, nous vous demandons de vous engager à nous aider à construire cet établissement hors pair et qui servira vos résidents pour les générations à venir , soutient Cameron Love, président et directeur général de l’Hôpital d’Ottawa.

Pourquoi est-ce que la province ne paie pas l’entièreté de la facture?

Un des membres du Comité des finances et du développement économique, le conseiller municipal Shawn Menard, se demande pourquoi la province ne paie pas toute la facture pour ce projet.

Je pense que la province devrait payer l’entièreté de la facture , avance M. Menard.

Le conseiller du quartier de la Capitale, Shawn Menard, se demande pourquoi la province ne paie pas toute la facture pour le projet du nouveau campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Je ne crois pas que c’est juste que la province laisse l’entière responsabilité d’un financement municipal ou d’une campagne de financement pour des soins de santé , ajoute Glen Gower, également conseiller municipal qui siège au comité. Je crois que ceci relève des responsabilités de la province.

Soit nous augmentons la part locale, soit la province nous met au bas de la liste , soutient le président exécutif de la campagne de financement de la Fondation de l'Hôpital d'Ottawa, Roger Greenberg.

Il y a neuf autres hôpitaux qui sont sur cette liste, nous descendrons au bas, et la province nous reviendra dans 20 ans pour nous demander si nous avons changé d'avis. L’Hôpital Civic a 100 ans et sa date d'échéance est dépassée depuis longtemps. Remplacer l'ensemble de l'hôpital c'est assez unique et c'est pourquoi la campagne de financement locale en est une des plus grandes de la province.

Les membres du comité ont demandé à l’équipe de finances de la Ville de trouver des méthodes de paiements qui auraient le moindre impact sur les contribuables.

Un prélèvement fiscal est une option que devra envisager le conseil municipal, mais le personnel municipal veut trouver d’autres options pour ce financement , soutient Wendy Stephanson, Cheffe des finances de la Ville d’Ottawa.

C’est donc un conseil municipal nouvellement élu qui devra trancher la question, alors que le personnel municipal doit déposer ses recommandations en 2023.

Les services de santé au nouveau pavillon Civic seront principalement destinés à la clientèle de la région de Champlain et du Nunavut, ce qui représente un bassin de plus de 1,2 million de personnes.

Le futur campus Civic aura une superficie de 2,5 millions de pieds carrés et sera installé sur la rue Carling, près du lac Dow, au pied du canal Rideau.

Les travaux de construction du futur campus Civic doivent commencer en 2024. Les échéanciers seront précisés au fur et à mesure de l'évolution du chantier.

La province et l’administration de l’Hôpital d’Ottawa évoquent une ouverture pour 2028.