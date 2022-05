Une mésentente avec l’Alaska sonne le glas de la Yukon Quest 1000

Cette mésentente signe la fin de la course mythique de 1000 miles (1610 kilomètres) telle qu’elle existe depuis 1984.

La Yukon Quest est organisée chaque année par deux organismes à but non lucratif : la Yukon Quest International Association du côté canadien et la Yukon Quest International Ltd, du côté américain. À cause de la pandémie, plusieurs courses de distances différentes ont été organisées cette année des deux côtés de la frontière. En 2021, la Yukon Quest avait été annulée.

Lundi, la partie alaskienne a fait savoir par voie de communiqué que les deux organismes étaient incapables de s’entendre sur des propositions de changements de règlements significatifs relatifs à la course et qui s’appliqueront dès 2023.

Dans un communiqué publié mardi, l’entité yukonnaise se dit en désaccord catégorique avec l'évaluation de cette situation .

Selon les Canadiens, cette annonce est faite alors que les deux organismes étaient en pleines négociations sur les soins apportés aux chiens pour les courses futures. Ces discussions ont commencé dès la fin des courses de cette année.

En 2022, Brent Sass, ici avec ses deux chiens de tête Slater et Woody, a remporté la Yukon Quest 300 (Yukon) et la Yukon Quest 350 (Alaska). Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La Yukon Quest International Association explique que lors d’une réunion fin avril, elle a accepté d'organiser la course de 1610 kilomètres de 2023 en utilisant les règles de 2020, comme l'ont demandé les Alaskiens, mais en demandant que des données supplémentaires soient recueillies.

Celles-ci concernent les intervalles de course et de repos et la fiabilité des traceurs, le décompte de l'équipement vétérinaire utilisé pendant la course, et également la prise en considération de l'ajout d'un contrôle vétérinaire obligatoire supplémentaire.

Ces informations supplémentaires seraient utilisées à l'avenir pour prendre des décisions éclairées et scientifiques sur la meilleure façon d'améliorer la santé des chiens avant, pendant et après les courses.

Le conseil d’administration yukonnais ajoute que ces demandes n'étaient pas des conditions à la tenue des courses de la Yukon Quest en 2023. Il affirme aussi que les changements proposés n’auraient pas altéré la nature de la course.

Il précise néanmoins qu’il se doit de continuer à examiner ses règles et règlements, notamment dans la mesure où elles ont des conséquences sur les athlètes canins.

Les courses telles que la Yukon Quest ont le devoir et la responsabilité de montrer l’exemple dans la communauté plus large des conducteurs de traîneaux à chiens, en mettant l’accent sur la santé des chiens.

Le communiqué précise que malgré tout, des courses de 161 kilomètres (100 miles), 402 kilomètres (250 miles) et 724 kilomètres (450 miles) se tiendront à partir du 18 février 2023, du côté yukonnais de la frontière.