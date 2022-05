Restructuration de la Laurentienne : une facture de 10 M$ pour les 11 premiers mois

Ce montant inclut seulement les services rendus par la firme pour la période du 1er février au 31 décembre 2021.

La motion sera présentée en audience à la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 11 mai.

La Laurentienne doit notamment s’acquitter d’une facture de plus d’environ 5,6 millions de dollars d’Ernst & Young qui fait office de superviseur de la restructuration et une autre d’un peu plus d’un million de dollars des Services de conseil en comptabilité financière d’ EYErnst & Young (EY FAAS).

La Laurentienne doit aussi plus de 3 millions de dollars au cabinet d’avocat Stikeman Elliott LLP.

Ces montants incluent des débours, c’est-à-dire des sommes payés par EY Ernst & Young ou le cabinet d’avocats dans le cadre de ses services qui sont ensuite remboursés par le client, d’un montant total de 67 299,41 $.

8000 heures à 611 $ de l'heure

Pour la période du 1er février au 31 décembre 2021, EYErnst & Young a facturé 8045,2 heures à un taux horaire moyen de 611 $ de l'heure.

De son côté, Stikeman Elliott LLP, qui gère les aspects juridiques, a facturé 3067,4 heures pendant la même période, avec un taux horaire moyen de 900 $.

Dans le document préparé pour l’audience du 11 mai, les avocats indiquent qu’il s’agit de taux horaires semblables à ceux demandés par d’autres firmes torontoises pour le même genre de services.

« Le superviseur est d'avis que ses honoraires et débours ainsi que les honoraires et débours de EY FAASServices de conseil en comptabilité financière d'Ernst & Young et Stikeman sont raisonnables et appropriés dans les circonstances, compte tenu de l'étendue de l'activité entreprise par le contrôleur dans la procédure de LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et des progrès positifs réalisés dans la restructuration complexe et complète de la requérante jusqu'à présent. » — Une citation de Document préparé par le cabinet d'avocat Skiteman Elliott LLP

Ernst & Young et ses avocats expliquent aussi dans le document avoir permis à l’Université Laurentienne de faire des économies d’environ 40 millions de dollars par année grâce à son aide pendant les trois premiers mois de la restructuration.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, un porte-parole de l'Université Laurentienne répète que la procédure de la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies était nécessaire.

Un processus aussi important entraîne divers coûts, y compris la rémunération de la contrôleuse nommée par le tribunal, de son conseiller juridique, du conseiller juridique de la Laurentienne et d’autres coûts connexes , peut-on lire.

« Ces dépenses sont largement compensées par les économies réalisées grâce aux mesures de réduction des dépenses et aideront à assurer la vigueur et la viabilité de notre université. » — Une citation de Courriel de l'Université Laurentienne

Le courriel précise que les paiements ont été effectués tout au long du processus de restructuration.

Les syndicats réagissent

Ça me rend malade , affirme d'entrée de jeu Tom Fenske, président du Syndicat des employés de l’Université Laurentienne (SEUL), en prenant connaissance des chiffres.

Tom Fenske est le président du Syndicat des employés de l'Université Laurentienne. Photo : CBC/Erik White

Ce n’est qu’une fraction de ce que ça va coûter , souligne-t-il. J’espère que les gouvernements fédéral et provincial regardent ce document et se rendent compte qu’il s’agit de l’argent des contribuables et des étudiants qui est dépensé pour le processus de la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies .

En mars, on apprenait que près de 80 millions de dollars avaient été dépensées dans les premiers mois de la restructuration, entre autres pour les frais liés au congédiement d'employés.

« C’est très frustrant à voir. J’espère que c’est la goutte qui fera que cela n’arrivera pas [à une autre université]. C’est vraiment stupéfiant, et voir les détails ça rend ça encore pire. » — Une citation de Tom Fenske, président du Syndicat des employés de l’Université Laurentienne

M. Fenske note que les employés qui ont perdu leur emploi attendent encore, plus d’un an plus tard, de savoir s'ils obtiendront une compensation financière. Regarder ce document pour eux ça doit être incroyablement contrariant.

C'est complètement affligeant, quand on pense au sort qui a été réservé aux membres [du syndicat] licenciés, au programmes coupés , dénonce Fabrice Colin, président de l'Association des professeurs et professeures de l'Université Laurentienne (APPUL).

Il précise que si les professeurs congédiés ne sont plus, techniquement, membres de l'APPUL, le syndicat continue de les représenter dans le processus de la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , car leur licenciement est le résultat du processus de médiation .

MM. Fenske et Colin soulignent que les montants payés à Ernst & Young sont particulièrement choquants , car l'utilisation de la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par la Laurentienne était évitable, selon un rapport de la vérificatrice générale de l'Ontario, Bonnie Lysyk.

Quand on regarde ça aujourd’hui, les gens qui avaient avancé cette solution avaient beaucoup à gagner , déplore Tom Fenske.

Il espère que le gouvernement se penchera davantage sur ce qui a mené la Laurentienne à utiliser la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies .

« Qui a mené qui vers ce processus? Quand je vois ces montants, je pense que c’est un motif pour guider quelqu’un vers l’insolvabilité. » — Une citation de Tom Fenske, président du Syndicat des employés de l’Université Laurentienne

Il croit que la situation de la Laurentienne devrait être un signal d’alarme pour l’ensemble du secteur public.

Selon lui, les firmes comme Ernst & Young pourraient voir les institutions publiques comme des vaches à lait .