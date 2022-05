Un comité est créé pour examiner le nom de l’école Sir John A. Macdonald à Calgary

Le comité du CBE Conseil scolaire public de Calgary sera composé de sept personnes, dont deux membres du conseil d'administration, deux membres du personnel du CBEConseil scolaire public de Calgary , le président du conseil de l'école et deux membres indépendants de la communauté.

Le comité aura pour mission de prendre en compte les recherches et analyses historiques liées au nom de l'école, de s'engager avec les parties prenantes, de suivre des principes directeurs lors de l'examen et de la formulation de recommandations, et de présenter des recommandations au conseil d'administration.

La décision reviendra toutefois au conseil d'administration.

Le rôle du premier ministre du Canada Sir John A. Macdonald dans l'établissement du système des pensionnats pour Autochtones au 19e siècle a incité un certain nombre de communautés à travers le Canada à retirer son nom et son image de l'affichage public ces derniers mois.

Les écoles de Waterloo et de Pickering, en Ontario, et à Tantallon, en Nouvelle-Écosse, sont parmi celles qui ont récemment retiré son nom.

Mauvaises relations

Selon Carmen Nielson, professeure agrégée d'histoire à l'Université Mount Royal, même si Sir John A. Macdonald sera toujours connu comme le premier premier ministre du Canada, il n'est plus approprié de le commémorer puisqu’il a établi une relation désastreuse entre le gouvernement fédéral et les communautés autochtones.

Il s'est levé au Parlement en 1882 et a promis qu'il maintiendrait le financement à un niveau tel que les Premières Nations seraient au bord de la famine , dit-elle.

Lors de la discussion de la Loi sur les franchises, il a fait remarquer qu'il était important de préserver le caractère aryen de l'Amérique du Nord britannique. Ce mot a choqué de nombreuses personnes au Parlement et au Sénat, car il faisait explicitement référence à la science des races , ajoute-t-elle.

D'après les informations de l'émission The Homestretch