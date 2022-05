Steve Lévesque témoigne à son procès pour meurtre au 2e degré

L'avocat de la défense, Pierre L'Écuyer, a annoncé le témoignage de son client en matinée mardi.

Il amorçait alors la présentation de sa preuve qui devrait reposer sur le concept de légitime défense.

Maître L'Écuyer a indiqué au jury qu'il tâchera de les convaincre que Steve Lévesque n'avait aucune intention de tuer Maxime Dugas-Lepage.

Mario Lafontaine n'aurait rien reçu en échange de son témoignage

Maître L'Écuyer a appelé deux enquêteurs de la Sûreté du Québec à la barre des témoins mardi matin.

Les deux témoins ont été interrogés sur leur rencontre avec Mario Lafontaine, l'homme chez qui le meurtre aurait été commis.

En contre-interrogatoire, le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Jérôme Simard, a demandé à l'enquêteur Steve Girard si Mario Lafontaine a bénéficié d'un quelconque avantage en échange de son témoignage.

L'enquêteur Girard a répondu que non. Il a aussi expliqué que Mario Lafontaine n'était pas accusé en lien avec cette affaire puisque la seule preuve qui pèse contre lui est formée de ses propres déclarations faites aux policiers.

Mario Lafontaine était le 10e témoin de la Couronne et a témoigné plus tôt dans ce procès. Il a notamment avoué avoir contribué au nettoyage de la scène et avoir conduit le véhicule de Steve Lévesque, dans lequel le corps de la victime aurait été placé, de Sainte-Anne-des-Monts à Rimouski.

Ce témoin a aussi affirmé au tribunal avoir vu l'accusé tirer sur la victime chez lui.

Maxime Labrie et Carl Lévesque, qui se seraient trouvés chez M. Lafontaine au moment de la perpétration du meurtre allégué, ont chacun été accusés de complicité après le fait.

Le procès de Steve Lévesque en est à sa 14e journée.