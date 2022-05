Facebook abandonne les balados et ses salons audio

Le géant californien Meta, anciennement le groupe Facebook, laisse tomber ses grandes ambitions pour l'audio sur ses plateformes. Le service balado, de même que les Soundbites et les Live Audio Rooms s’apprêtent à être débranchés afin de « simplifier » son offre auditive, selon ce que rapporte l’agence Bloomberg.

Des changements pourront être observés dès cette semaine pour les utilisateurs et utilisatrices du service de balado, qui ne pourront déjà plus ajouter de nouvelles émissions. Celles qui sont déjà là seront par ailleurs entièrement supprimées de Facebook dès le 3 juin.

L’heure a déjà sonné le 28 avril dernier pour Soundbites, cet outil de découpage de petits extraits audio partageables, selon ce qu’on peut lire sur une page d’information de Meta.

Les Live Audio Rooms, la réplique de Facebook devant la montée en flèche de la popularité du réseau social Clubhouse en 2021, basé sur la conversation orale, seront pour leur part intégrés au cours des semaines à venir à la fonction déjà bien établie Facebook Live.

Le métavers, une priorité

Selon ce que rapporte l’agence Bloomberg, première à annoncer la nouvelle, Facebook souhaite se concentrer sur les services les plus importants . Un porte-parole de l’entreprise avait pourtant signifié à l’agence à la mi-avril que les services audio avaient été bien reçus par le public.

Des sources ont toutefois révélé à Bloomberg que le géant semblait davantage intéressé par le métavers et le magasinage lors de discussions avec les producteurs et productrices de balados. Facebook n’a jamais caché ses ambitions pour les réalités virtuelle et augmentée.

Il faut dire aussi que l’intérêt pour la plateforme Clubhouse, qui a connu un effet de mode en 2021, semble s'essouffler, et que l’application de vidéos TikTok est plus menaçante pour Meta.

La concurrence est forte dans l’arène de l’audio, avec dans le ring d’autres géants du balado comme Apple et Spotify. Ce dernier a par ailleurs lancé ses propres salons audio avec Greenroom, récemment rebaptisés Spotify Live. D’autres chefs de file des réseaux sociaux ont eux aussi investi ce marché dans la dernière année, dont Twitter avec Spaces, et Reddit avec Talk.