Lady Gaga dévoile Hold My Hand, sa chanson pour le prochain Top Gun

La chanteuse avait annoncé la sortie de cet extrait la semaine dernière sur les réseaux sociaux, en disant qu’elle y travaillait depuis des années . La pièce est une collaboration de Lady Gaga et des producteurs BloodPop et Ben Rice.

Je suis si reconnaissante envers Tom [Cruise], Hans [Zimmer, le compositeur] et Joe [Kosinski, le réalisateur] pour cette opportunité, et ça a été une formidable expérience de travailler avec eux , a écrit la musicienne.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Cette ballade rock ou power ballad se veut une lettre d’amour pour le monde pendant et après des moments très difficiles .

La chanson thème du premier Top Gun, sorti en 1986, Take My Breath Away de Berlin, a connu un énorme succès et a reçu les prix Oscar et Golden Globe pour la meilleure chanson originale de film.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Top Gun: Maverick, qui reprend l’histoire de Maverick, pilote d’élite de la marine américaine incarné par Tom Cruise, sera présenté à Cannes le 18 mai, peu avant sa sortie mondiale.

L’acteur américain sera de la partie, et le Festival de Cannes va, à cette occasion, lui rendre hommage pour l’ensemble de sa carrière.