COVID-19 : quatre décès de plus en Outaouais, situation stable à Ottawa

Selon les données les plus récentes de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 308 personnes ont succombé au coronavirus depuis février 2020 en Outaouais. Il s’agit de quatre décès de plus que la veille.

Actuellement, 76 personnes sont hospitalisées en lien avec le coronavirus, dont quatre se trouvent aux soins intensifs.

Le nombre de cas a augmenté de 36 depuis lundi et il y a actuellement 635 cas actifs en Outaouais. Ce nombre ne tient toutefois pas compte des difficultés d’accès au dépistage.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais indique, sur son site Internet, que 75 de ses employés sont actuellement atteints de la COVID-19.

Au Québec, on dénombre 27 décès et 25 hospitalisations supplémentaires, mardi.

Reprise des visites dans les hôpitaux de l'Outaouais

Par ailleurs, mardi matin, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a annoncé que les visites dans les hôpitaux reprendront selon les heures régulières à compter de mercredi.

Celles-ci avaient été suspendues jusqu’à nouvel ordre, le 15 avril dernier, en raison de la sixième vague de la pandémie.

Pour les secteurs de la cancérologie, de l’hémodialyse, des soins intensifs et de la néonatalogie, des consignes plus strictes continuent de s’appliquer. Pour ces secteurs, seuls les proches aidants sont admis. Les visites demeurent également interdites dans les milieux et unités en éclosion. Seuls les proches aidants sont autorisés dans ces secteurs affectés par la COVID-19 dans le respect des mesures applicables , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dans son communiqué de presse. Il rappelle à la population l'importance du respect des mesures de prévention et de contrôle des infections lors des visites dans les hôpitaux.

Très légère hausse des hospitalisations à Ottawa

À Ottawa, le nombre d’hospitalisations pour une infection active au coronavirus est passé de 38, lundi, à 39, mardi. De ces patients, six se trouvent actuellement aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa (SPO) indique par ailleurs que 59 éclosions sont toujours en cours sur son territoire, dans un milieu institutionnel.

Quelque 71 nouveaux cas ont été recensés depuis lundi, et 1459 infections sont considérées comme actives sur le territoire de la capitale fédérale, même si le peu d’accès aux tests PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase rend l’évaluation réelle du nombre de cas difficile.

Le bilan des décès reste stable à Ottawa avec 778 victimes de la pandémie depuis plus de deux ans.

Les hospitalisations en baisse dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) fait état d'une baisse des hospitalisations. Il en compte huit, dont quatre aux soins intensifs.

Dix éclosions sont en cours et le nombre de décès demeure stable à 226.

En Ontario, on signale 276 hospitalisations de plus, mardi.