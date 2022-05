Le Parti conservateur demande à ses députés de se taire sur l’avortement

Les conservateurs ne commenteront pas la fuite de l’avant-projet d’une décision par la Cour suprême des États-Unis , peut-on lire dans la missive envoyée aux députés conservateurs et leur personnel, obtenue par Radio-Canada et d'abord publiée par le Globe and Mail.

Lundi, le site américain Politico a dévoilé l’avant-projet d'une décision majoritaire rédigée par le juge conservateur Samuel Alito qui qualifie d’infondé l’arrêt Roe c. Wade. Si cette conclusion est effectivement retenue, la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler le droit à l’avortement dans le pays.

Cette consigne de ne pas commenter est la preuve que ce parti n’est pas capable de s’assumer dans ses positions et qu’il ne fait pas confiance à ses propres députés , indique une source conservatrice influente au sein de l’organisation.

La direction du parti est consciente que c’est un enjeu problématique qui crée des tensions à l’interne , poursuit-elle, et veut éviter des tiraillements comme la formation politique a connu sous le leadership d’Erin O’Toole.

La décision d’envoyer cette note vient directement du bureau de la cheffe intérimaire Candice Bergen, selon une autre source conservatrice de l’ouest du pays. Elle voit son rôle comme une position où elle doit protéger l'image de marque du parti jusqu'à l'arrivée du prochain chef, et elle veut éviter les enjeux qui polarisent , explique ce conservateur.

Il ajoute que selon lui, c'est un dossier épineux pour Candice Bergen, puisque la population de sa circonscription est très religieuse et socialement conservatrice. Son réflexe c'est d'éviter ces enjeux autant que possible , avance cette source.

Un enjeu aux États-Unis, pas au Canada

La députée anti-avortement Leslyn Lewis tente de briguer la chefferie conservatrice pour une deuxième fois. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

D’autres membres du parti estiment qu’il est prématuré de se prononcer sur une fuite de documents, dans un dossier qui touche par ailleurs les États-Unis et non le Canada.

C’est ridicule qu’on demande à des politiciens canadiens de commenter des événements qui n’ont pas de lien clair avec notre pays , lance un attaché politique, qui a reçu la note mercredi matin. La jurisprudence n’est pas la même entre les deux pays.

La candidate à la chefferie anti-avortement, Leslyn Lewis, a d’ailleurs choisi de rester silencieuse sur l’enjeu. Dans un communiqué, son responsable des communications indique que l’actuelle députée de Haldimand-Norfolk, en Ontario, ne commentera la fuite de documents de la Cour suprême américaine, car il ne s’agit pas d’une décision finale.

De son côté, l’équipe de Jean Charest indique qu’il est pro-choix . Il ne s’opposerait pas à ce que des députés déposent des projets de loi d’initiative personnelle sur la question, mais un gouvernement sous son leadership ne présentera ni n'appuiera jamais une législation sur les droits reproductifs , précise son équipe.

Quant à Patrick Brown, il affirme que l’avortement au Canada devrait être légal, sécuritaire et à mon avis, rare . Il ajoute qu’il va toujours défendre le droit des femmes de prendre leur propres décisions concernant leur santé reproductive .

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe de Pierre Poilievre n’avait pas encore offert de commentaire sur le sujet.

Une motion du Bloc québécois

« Anti-avortement = anti-femmes », peut-on lire sur une pancarte, et « Les catholiques appuient l'avortement », sur une autre, lors d'une manifestation devant la Cour suprême des États-Unis mardi. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Les troupes bloquistes ont l’intention de saisir la balle au bond. Après la période des questions, la leader adjointe du Bloc Québécois, Christine Normandin, déposera une motion par consentement unanime concernant le libre choix des femmes en matière d’avortement.

Le texte de la motion se lit comme suit : Que la Chambre réitère que le corps de la femme n’appartient qu’à elle seule et reconnaisse son libre choix en matière d’avortement, pour quelque raison que ce soit.

Cette motion non-contraignante pourrait exposer les divisions au sein du caucus conservateur sur cette question même s’il n’y aura pas de vote individuel des députés.

Le droit est fort selon le NPD Nouveau Parti démocratique

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique , Jagmeet Singh, s’est dit attristé par ces derniers développements autour de l’enjeu de l’avortement au sud de la frontière. À ses yeux, ce droit n’est pas menacé du point de vue légal au pays. Au Canada, notre droit est fort , fait-il valoir.

Toutefois, il exprime des inquiétudes autour du mouvement anti-avortement au Canada. Oui, j’ai des craintes quand on a des candidats pour la chefferie d’un parti qui n’appuient pas le droit à l’avortement , a-t-il fait remarqué en référence au PCCCommission de la capitale provinciale .

D’après Jagmeet Singh, le gouvernement canadien doit se battre pour assurer un meilleur accès à ces services au pays, dans les secteurs ruraux notamment. C’est inutile d’avoir un droit, sans y avoir accès , fait-il remarquer.

Selon lui, Ottawa doit se prévaloir des dispositions de la Loi canadienne sur la santé pour forcer les provinces à fournir des services adéquats à leur population.