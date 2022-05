Un tribunal spécialisé en violence sexuelle au palais de justice de Sept-Îles

Le district de Mingan, administré au palais de justice de Sept-Îles, fait partie des cinq nouveaux districts judiciaires du Québec où seront déployés les projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

Ce nouveau type de tribunal spécialisé est destiné à mieux répondre aux besoins des personnes victimes de violence conjugale et/ou sexuelle. La création de ce type de tribunal faisait partie des recommandations du rapport déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

Il est primordial que les personnes victimes se sentent bien accompagnées, en confiance et en sécurité tout au long de leur parcours à travers le système de justice, rappelle le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Nous ne voulons plus qu'au Québec, les personnes victimes hésitent à dénoncer et à porter plainte.

Grâce aux projets pilotes, le gouvernement souhaite évaluer les retombées des nouveaux tribunaux spécialisés dans différents contextes.

Comme d'autres avant lui, le district de Mingan a été choisi en fonction de critères comme la réalité territoriale, la présence de communautés autochtones et la présence d'organismes communautaires qui œuvrent sur le territoire en matière de violence sexuelle et conjugale.

Les autres districts sélectionnés pour cette deuxième phase sont ceux de Laval, de Saint-François, de Mégantic et de Montmagny.

Pour la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, l’ajout de cinq nouveaux districts est un nouveau pas vers l'implantation permanente d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, à travers tout le Québec.

Au total, ce sont donc dix districts qui participent aux projets pilotes. Ceux de Québec, de Beauharnois, de Bedford, de Drummond et de Saint-Maurice ont été sélectionnés par le gouvernement en janvier dernier et certains projets pilotes ont déjà été lancés.