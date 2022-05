Coût des médicaments : elle prend de l’insuline périmée

Une résidente de Conception Bay South, à Terre-Neuve-et-Labrador, prend de l’insuline périmée parce qu’elle manque d’argent pour acheter ce médicament et ses autres fournitures médicales indispensables.

Rhonda Watkins, 53 ans, a le diabète et elle a subi une opération chirurgicale appelée stomie. Ses médicaments et ses fournitures médicales coûtent environ 11 000 $ par année, selon ses reçus, et le revenu de son ménage s'élève à environ 70 000 $, mais cela dépend des heures supplémentaires effectuées par son conjoint.

L'automne dernier, explique-t-elle, elle devait choisir entre acheter l'insuline qui lui permet de vivre ou acheter les fournitures médicales qui permettent à son corps de fonctionner. Elle a donc pris de l'insuline périmée qu'elle conservait dans un réfrigérateur.

Sans assurance-médicaments

Rhonda Watkins a obtenu la couverture du régime public provincial d’assurance-médicaments lorsqu’elle a perdu son assurance-médicaments privée. Le régime public couvrait au départ 50 % de ses dépenses, excluant celles liées à la stomie.

Les fournitures médicales nécessaires à la suite de sa stomie coutent à elles seules près de 4000 $ par année à la famille de Rhonda Watkins. Photo : Radio-Canada / Paul Pickett

Mme Watkins a toutefois perdu la couverture du régime public lorsque son fils a eu 18 ans et que son conjoint a gagné quelques milliers de dollars de plus en faisant des heures supplémentaires.

Le ministère de la Santé ne fait pas de commentaire sur un cas particulier pour des raisons de vie privée, mais il explique que tout changement de la situation financière de tout bénéficiaire du régime d'assurance-médicaments peut entraîner un changement de la couverture offerte. Cette dernière est réévaluée tous les six mois en tenant compte des plus récents renseignements au sujet des finances et des médicaments des bénéficiaires.

En l'absence d'assurance-médicaments, Mme Watkins prend des échantillons d'insuline que lui donnent des médecins et des pharmaciens lorsqu'ils le peuvent.

Les larmes aux yeux, Rhonda Watkins souligne que sa famille a épuisé ses économies, qu'elle s'est rendue à la limite de ses cartes de crédit, qu'elle a réhypothéqué la maison et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour réduire ses dépenses.

Le chef intérimaire du NPDNouveau Parti démocratique provincial, Jim Dinn, critique le régime public d'assurance-médicaments. Il réclame une révision du système tout entier et de ses politiques. Selon lui, le régime devrait avoir une approche plus personnalisée.

Rhonda Watkins espère aussi que les autorités se penchent sur les cas individuels, particulièrement dans le contexte actuel d'une forte inflation.

Le ministère de la Santé ajoute que le plus récent budget provincial contient des mesures pour réduire le coût de la vie et qu'il poursuit ses efforts pour offrir des programmes et des services efficaces aux personnes vulnérables.