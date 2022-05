Plus d’hospitalisations et de décès en lien avec la COVID-19 dans la région

Quatre personnes de plus atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un total de 66.

Parmi ces gens, quatre sont traités aux soins intensifs, selon l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ).

Les responsables de la santé publique régionale rapportent également un décès supplémentaire portant le bilan total à 422 depuis le début de la pandémie.

Dans l’ensemble du Québec, 27 personnes ont succombé à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le nombre d’hospitalisations est légèrement à la baisse dans la province.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) déclare 41 personnes de plus positives à la COVID-19. Depuis 24 heures, 13 personnes se sont également autodéclarées contaminées.

Il y a actuellement 46 éclosions dans la région.