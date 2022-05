La région du Restigouche aura aussi sa course en sentier

Les adeptes de course à pied de la région du Restigouche pourront participer à une course en sentier en septembre prochain.

Le club plein air Les Aventuriers de Charlo sera le théâtre de la rencontre sportive mettant à l’épreuve des coureurs de la région et ceux d’ailleurs. L'instigateur de la course, Vincent Leclair, espère remédier au fait qu’il n’y a pas de course de ce genre dans ce coin de la province.

Il y a eu une tentative au mont Sugarloaf de Campbellton mais les restrictions sanitaires n’ont pas permis de tenir l’événement. Je fais partie du conseil d’administration du club des Aventuriers de Charlo. Nous tentons d’ajouter des activités à notre centre pour ajouter une offre d’activités estivales car nous sommes davantage tournés vers le ski de fond et le biathlon en hiver , affirme Vincent Leclair.

Vincent Leclair prendra les guides de la première édition de la course en sentier des Aventuriers dans le Restigouche. Photo : Vincent Leclair

Une course qui est différente

Pour lui, il y a vraiment une différence entre la course en sentier et la course sur route.

Notre événement permettrait de développer la course à pied dans un cadre de plein air et ferait en sorte que notre région soit présente dans le circuit de courses, aux quatre coins de la province , ajoute celui qui a fait partie de l’équipe de cross-country des Aigles Bleus de l’Université de Moncton lors des dernières années.

Pour Vincent Leclair, le retour vers la nature y est pour beaucoup dans la popularité de la course en sentier.

« Ce type de course prend de plus en plus d’importance, pas seulement pour l’aspect sportif mais également pour l’expérience qu’elle apporte à ses adeptes. » — Une citation de Vincent Leclair

Si quelqu'un veut commencer la course à pied, il faut savoir qu’on ne court pas nécessairement en tout temps en raison des nombreux dénivelés qui représentent tout de même un défi. La philosophie de la course en sentier, c’est beaucoup le temps passer sur ses jambes et ses pieds. Il ne faut pas perdre la notion de bien-être , un élément qui s'ajoute au plaisir de courir note Vincent Leclair.

Lui-même originaire du Restigouche, il croit que ce projet pourrait aller bien au-delà de l’activité sportive elle-même. Vincent Leclair a participé à plusieurs courses du genre au Québec. Il a observé que l'expérience peut être variée.