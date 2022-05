COVID-19 : 27 décès et 25 hospitalisations de plus au Québec

De ce nombre, 76 patients se trouvent aux soins intensifs, soit 2 de moins que dans le bilan précédent.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 141 malades de la COVID-19 de plus ont été admis à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, tandis que 116 patients ont obtenu leur congé.

Vingt-sept malades de plus ont aussi succombé à la COVID-19, portant à 15 036 le bilan des victimes depuis le début de la pandémie.

Québec recense aussi 1194 nouvelles infections, ce qui porte à 1 045 832 le nombre de cas confirmés au Québec depuis février 2020.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

Vaccination

À ce jour, plus de 91 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, et 54 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Fin du port du masque obligatoire

Par ailleurs, selon nos informations, le directeur national de santé publique du Québec par intérim, le Dr Luc Boileau, doit annoncer demain à 11 h que le port du masque ne sera plus obligatoire dans la majorité des lieux publics à compter du 14 mai.

Le masque demeurera toutefois obligatoire dans les transports en commun, dans les établissements de santé ainsi que pour les personnes infectées en isolement pour une période de 10 jours.