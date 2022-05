Marguerite Blais précise les raisons de sa retraite politique

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, qui ne sollicitera pas un sixième mandat en octobre, a précisé les raisons derrière sa retraite de la vie politique, mardi, lors des états généraux sur les conditions de vie des aînés qui se tenaient à Québec.

Je ne prends pas ma retraite parce que ça a été difficile pendant la pandémie. Je prends ma retraite parce que j'ai 72 ans , a indiqué Mme Blais.

la Coalition pour la dignité des aînés. Il s'agit d'une de ses dernières allocutions en tant que ministre.

Celle qui a aussi été ministre responsable des Aînés sous la bannière libérale de 2007 à 2012 a souligné qu’elle voulait pouvoir s’occuper de ses 12 petits-enfants.

La ministre Blais espère ainsi retrouver la musique, de retrouver l’écriture, de retrouver aussi mes amis .

« Je crois que j’ai donné » — Une citation de Marguerite Blais

Mme Blais a rappelé qu’elle avait effectué un retour à l’Assemblée nationale pour mettre sur pied une politique nationale sur les personnes proches aidantes. La ministre a toutefois indiqué qu'elle pourrait intervenir dans le débat public si l'occasion se présentait.

Le CHSLD Herron, où de nombreuses personnes ont succombé à la COVID-19, est devenu le symbole de la crise provoquée par la pandémie dans les établissements pour les personnes âgées. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’ombre du CHSLD Herron

Mme Blais est aussi revenue sur la gestion de son gouvernement au début de la pandémie.

Moi je pense que le gouvernement n'a pas fait de l’âgisme et je vais vous dire pourquoi. Le gouvernement, au début de la pandémie, on ne connaissait pas la COVID, on exprimait ce que les experts de la santé publique nous disaient , a-t-elle résumé.

Rappelons que la ministre Blais a connu des jours difficiles par rapport à la gestion de la crise dans les CHSLD lors de la première vague de la pandémie en 2020 et plus récemment aussi.

En avril, on apprenait que Marguerite Blais et l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann avaient été informées du manque de personnel pour soigner les résidents du CHSLD Herron 10 jours avant que l’histoire ne soit révélée par le quotidien The Gazette.

Quelques jours après les révélations de Radio-Canada, on apprenait que les ministres Blais et McCann ne se représentaient pas aux prochaines élections provinciales.