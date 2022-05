« Le droit des femmes de choisir est fondamental », dit Joe Biden

Si le jugement historique Roe c. Wade est annulé par la Cour suprême aux États-Unis, ce sera aux Américains de défendre le droit à l’avortement lors des élections de mi-mandat, qui auront lieu en novembre prochain, a déclaré mardi matin le président Joe Biden.

Lundi soir, le journal Politico a révélé que la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler la décision Roe c. Wade, qui protège le droit à l’avortement depuis 1973.

Le président a précisé qu’il ignore si le document reflète la décision finale de la Cour, mais que son administration sera prête à protéger le droit à l’avortement si elle le doit. Je crois que le droit des femmes de choisir est fondamental.

Il aura cependant besoin de l’aide des Américains lors des élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre, lance-t-il.

« Ce sera aux élus de notre nation, à tous les niveaux, de protéger le droit des femmes à choisir. Et il appartiendra aux électeurs de choisir des candidats favorables. » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

Pour l’instant, le droit à l’avortement aux États-Unis est seulement protégé par la jurisprudence, grâce à la décision Roe c. Wade, mais n’est pas écrit dans la loi. Pour ce faire, davantage de sénateurs pro-choix sont nécessaires, en plus d’une majorité à la Chambre des représentants, explique Joe Biden.

Aux élections législatives de mi-mandat, les Américains doivent renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants et le tiers des 100 sièges du Sénat. Des élections législatives se déroulent aux deux ans, mais celles qu’on désigne comme les élections de mi-mandat surviennent à la moitié du mandat présidentiel de quatre ans.

Et les sénateurs devront peut-être afficher leurs couleurs avant les élections de mi-mandat. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré mardi matin qu’il demandera aux sénateurs de voter sur la codification du droit à l’avortement dans la loi.

Tous les Américains pourront voir de quel côté se situe chaque sénateur , a-t-il dit, sans préciser la date de ce vote.

Son homologue républicain, Mitch McConnell, demande quant à lui une enquête sur la fuite du document de la Cour suprême. Il s’agit là selon lui d’une action illégale qui devrait être soumise à des poursuites pénales de la part du ministère de la Justice.

Si Joe Biden a attendu quelques heures avant de réagir, plusieurs démocrates se sont rapidement exprimés lundi soir sur la possibilité de l’annulation de Roe c. Wade par la Cour suprême.

La décision constituerait une abomination, l'une des pires et des plus dommageables de l'histoire moderne , ont estimé dans un communiqué conjoint de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et Chuck Schumer.

« Si ces informations sont justes, la Cour suprême est prête à infliger la plus forte restriction des droits des cinquante dernières années – pas seulement aux femmes, mais à tous les Américains. » — Une citation de Une déclaration commune des démocrates Nancy Pelosi et Chuck Schumer

Nous devons protéger le droit à choisir et inscrire Roe c. Wade dans la loi , a tweeté la sénatrice Amy Klobuchar lundi soir.

Une victoire pour l'aile conservatrice des républicains

Des républicains ont au contraire salué une victoire très attendue. C'est la meilleure et la plus importante nouvelle de notre vie , a commenté la représentante Marjorie Taylor Green. Son confrère Josh Hawley, sénateur au Missouri, a appelé la Cour à publier dès maintenant son arrêt.

L’annulation de Roe c. Wade serait effectivement la culmination d’un projet de plusieurs décennies de l’aile conservatrice des républicains.

Durant la campagne électorale de 2016, Donald Trump avait d’ailleurs promis qu’il ne nommerait que des juges qui annuleraient automatiquement Roe c. Wade à la Cour suprême. Durant son mandat, il y a fait entrer trois magistrats, confortant sa majorité conservatrice (six juges sur neuf).

Avec les informations de CNN, The Associated Press, l'Agence France-Presse et Reuters