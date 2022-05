Les Lions de Trois-Rivières forcent la tenue d’un match ultime ce soir

Le gagnant du septième et ultime match qui aura lieu ce soir affrontera les Royals de Reading, équipe affiliée aux Flyers de Philadelphie, au prochain tour.

On est ici pour remporter la série. Je pense que les gars méritent d’être là. On a travaillé fort pour revenir dans cette série-là et j’espère que les gars le savent qu’on est capable de finir ça ce soir , a lancé l’entraîneur-chef Éric Bélanger.

L’équipe tirait de l’arrière 1-3 dans cette série avant de remporter les deux derniers matchs tout en faisant face à l’élimination. Le crédit revient aux joueurs. Ils ont vraiment démontré du caractère, de la volonté par les petits détails et de sacrifier peut-être leur égo personnel et leurs statistiques personnelles pour le bien de l’équipe.

Les Lions ont rapidement montré les crocs. Max Kaufman a repéré le capitaine Cédric Montminy complètement seul dans l’enclave. Ce dernier n’a pas raté cette occasion pour donner l’avance aux siens après seulement une minute de jeu au Mary Brown’s Centre.

Cette priorité d’un but n’a tenu que quatre minutes. Gordie Green a enfilé l’aiguille grâce à un tir vif qui a trompé la vigilance du gardien des Lions, Philippe Desrosiers.

De retour à la suite du premier entracte, les félins ont marqué deux buts rapides gracieuseté de Peter Abbandonato et de Brenden Locke, qui ont touché la cible à 24 secondes d’intervalle.

Mais comme ils l’ont fait en première période, les Growlers ont ramené tout le monde à la case départ. Derian Plouffe a d’abord réduit l’écart en désavantage numérique. Le gardien Desrosiers a effectué une mauvaise sortie de son filet qui a sourit à l'adversaire.

Son coéquipier Jeremy McKenna a également marqué, cette fois avec l’avantage d’un homme pour faire 3-3.

Olivier Galipeau a toutefois donné les commandes aux Lions pour de bon en marquant une trentaine de secondes avant la fin du second engagement. La période a d’ailleurs été marquée par l’attribution de nombreuses pénalités pour rudesse à l’endroit des joueurs des deux équipes.

Une de nos meilleures périodes

En début de troisième période, Anthony Nellis, auteur d’un tour du chapeau plus tôt dans la série, a inscrit son cinquième filet de ce tour éliminatoire en faisant dévier la passe d’Abbandonato lors d’une descente offensive.

Brenden Locke et Josh Brooke ont également fait mouche, tandis que Tyler Boland, des Growlers, a ajouté un but pour les locaux.

On était nerveux en première période. En deuxième période, on avait le contrôle. Deux petits buts rapides. On ne s’est pas effondré. On est resté quand même focus et en troisième période, c’est une de nos meilleures périodes depuis longtemps , a décrit Éric Bélanger.

Le cerbère trifluvien Philippe Desrosiers a réalisé 33 arrêts dans la victoire des Lions.