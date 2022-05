Affaire Dafonte Miller : le policier torontois Michael Theriault a remis sa démission

Michael Theriault devait comparaître mardi matin devant un tribunal administratif de police relativement à des accusations d'inconduite professionnelle de son employeur.

L'avocate de la poursuite, Alexandra Ciobotaru, a toutefois fait savoir qu'il avait remis son insigne de police.

Michael Theriault avait plaidé non coupable à des accusations d'inconduite professionnelle en décembre 2020, mais la cause ne pouvait toujours pas être entendue, parce qu'il n'avait pas encore épuisé tous ses recours devant les tribunaux criminels.

L'agent Michael Theriault ne portera plus jamais l'uniforme après avoir démissionné de son service de police hier. Photo : Document remis par Joseph Briggs

L'individu n'était pas présent au tribunal, qui est situé au quartier général de la police de Toronto au centre-ville. Il était représenté par Derek Gregoris, un représentant de l'Association des policiers de la métropole.

Son avocat Michael Lacy, qui l'avait défendu au criminel, a communiqué l'information lundi soir à Me Ciobotaru.

Michael Theriault avait perdu tous ses recours judiciaires lorsque la Cour suprême a refusé d'entendre son appel en décembre 2021 après sa défaite devant la Cour d'appel de l'Ontario en juillet de la même année.

Après avoir été condamné à 9 mois de prison, il était toujours à l'emploi du service de police, mais sans solde.

Dafonte Miller a perdu l'usage de son oeil gauche dans une bagarre avec les frères Theriault à Whitby le 28 décembre 2016. Photo : Unité provinciale des enquêtes spéciales

Le policier, qui a déjà purgé sa peine, avait violamment battu Dafonte Miller à Whitby la nuit du 28 décembre 2016 alors qu'il n'était pas en service. Le jeune homme Noir avait perdu l'usage d'un œil dans la confrontation.

La Cour d'appel de l'Ontario avait confirmé le verdict de culpabilité d'un tribunal inférieur.

Michael Theriault avait été arrêté au printemps 2017, lorsque les preuves des enquêteurs dans cette bagarre s'étaient finalement retournées contre lui.

À l'époque, Dafonte Miller avait été arrêté pour vol le soir de la bagarre, mais il avait par la suite été blanchi.

Michael Theriault avait demandé sans succès l'été dernier à ce qu'il soit libéré sous caution en attendant la réponse de la Cour suprême du Canada, si bien qu'il a depuis complété sa peine en détention.

La Cour d'appel avait toutefois jugé qu'il était plutôt dans l'intérêt du public de le maintenir en prison d'ici-là et qu'il était peu probable de toute façon que la Cour suprême accepte d'entendre sa cause.

Le plus haut tribunal de l'Ontario avait rappelé que le crime de l'agent Theriault était sérieux et l'agression de Dafonte Miller gratuite et violente.

