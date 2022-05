Améliorer la circulation au centre-ville de Saskatoon pour la nouvelle épicerie

Cette question a été débattue lundi dans une rencontre du comité permanent des Transports avec le directeur de la planification Arbutus Properties, Murray Totland, qui souhaite ouvrir une deuxième épicerie Pitchfork Market + Kitchen dans la Ville des Ponts.

L'entreprise a demandé une réduction de la taxe foncière et la mise en place de feux de circulation à l’intersection de l’avenue Auditorium et d’Idylwyld drive pour faciliter l’accès à l’épicerie.

« Pitchfork a vraiment pour but de nous ramener à cette époque des épiceries de quartier. » — Une citation de Murray Totland, directeur de la planification chez Arbutus Properties

L'entreprise basée à Vancouver exploiterait également un restaurant et l’option des repas pour emporter.

80 % de la clientèle à pied

La demande d’amélioration de l’intersection de l’avenue Auditorium et d'Idylwyld drive demeure essentielle pour l’entreprise. Murray Totland estime que 80 % de clients seront à pied.

Actuellement, l'intersection n'est équipée que d'un signal pour piétons et d'un panneau d'arrêt.

La facilité d'accès de cette intersection est essentielle pour finaliser nos plans et, franchement, pour le succès final de cette épicerie , a déclaré M. Totland dans une lettre préalablement envoyée au directeur général de la Ville.

Pas de deuxième réduction de la taxe foncière

En 2018, une déduction fiscale a été approuvée pour les propriétaires du centre commercial et aucune autre réduction ne peut être accordée selon les politiques actuelles de la Ville.

La société assure qu'elle n’avait pas connaissance de cette clause.

Nous devrons peut-être faire une pause et discuter avec les propriétaires du centre commercial Midtown de l'impact que cela aura sur notre magasin , a justifié M. Totland.

Les membres du comité permanent des Transports ont entériné les recommandations pour un vote au conseil municipal.

Les recommandations comprennent l'installation de feux de circulation complets à l'intersection Auditorium et Idylwyld, l’élimination du terre-plein central sur Idylwyld entre l'avenue Auditorium et la 22e Rue, et l'installation d'un îlot de circulation à l'intersection de la 21e Rue et d’Idylwyld.

Selon un rapport, les coûts des travaux devraient s’élever à 220 000 dollars.

Nous avons besoin d'une épicerie au centre-ville. Nous entendons cela tout le temps, nous tous ici, même si ce n'est pas spécifiquement dans notre quartier , a affirmé la conseillère et membre du comité permanent des Transports, Bev Dubois.

Arbutus Properties espère ouvrir l'épicerie du centre-ville dès décembre. Cependant, une ouverture au début de 2023 est plus réaliste, selon M. Totland.

Avec les informations de Theresa Kliem et David Shield.