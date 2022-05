Nouvelle éclosion de COVID-19 au foyer Maples

Ce même centre avait été l’hôte d’une éclosion meurtrière à l’automne 2020. Au total, 56 résidents étaient décédés et la tragédie avait mené à la tenue d’un examen indépendant de la part de la province.

La lettre envoyée par le foyer Maples indique que les personnes infectées se trouvent dans les secteurs 1 Est (ailes jaune et bleu), 1 Ouest (ailes verte, brune et rouge) et 2 Ouest (ailes verte, brune et rouge) au deuxième étage.

Les visites dans ces secteurs ont été suspendues, sauf pour les patients en soins palliatifs.

L’administration du foyer reconnaît dans sa lettre qu’ il est très difficile pour les résidents et leurs familles de ne pas pouvoir se voir .

Elle assure toutefois que les résidents sont bien soignés, qu’ils sont examinés tous les jours et que le nombre d’employés est suffisant . Ce dernier point avait été l'un des facteurs essentiels dans le déclenchement de l'éclosion en 2020.

Les membres du personnel infectés ont été envoyés en isolation à leur domicile.

Vendredi dernier, 70 résidents du foyer étaient admissibles à recevoir leur quatrième dose du vaccin contre la COVID-19, selon la lettre.

La province a indiqué par courriel, mardi, ne pas connaître le nombre exact de cas dans le foyer Maples. Elle soutient que le centre de soins doit prendre toutes les mesures nécessaires en matière de soins et de sécurité.