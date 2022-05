L’Estrie se joint au dernier hommage à Guy Lafleur

C’est aujourd’hui que sont célébrées les funérailles du célèbre numéro 10, Guy Lafleur. Des personnalités de l'Estrie y assisteront.

Radio-Canada présentera une émission spéciale animée par Patrice Roy qui sera diffusée sur nos différentes plateformes en direct de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal de 9 h à 14 h.

Plusieurs personnes se sont rendues au centre Bell pour lui rendre hommage au cours des derniers jours.

La présidente de l’ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, explique que le deuil collectif est un deuil que plusieurs personnes partagent.

Guy Lafleur représente aussi la période glorieuse du Tricolore. La période où les gens s'identifient aux joueurs. C’était un homme simple auquel on pouvait s'identifier. C'est une perte pour la collectivité , soutient Mme Grou.

Elle souligne que chaque personne vit ce deuil de façon différente.

Chaque personne va avoir son histoire avec Guy Lafleur. Pour les plus jeunes, ils vont l'avoir entendu raconter , mentionne Christine Grou.

Elle mentionne que ce deuil collectif peut être plus difficile pour la famille.

Il y a un moment où l’on a besoin d’intimité en famille , souligne la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec.

Elle croit qu’une chapelle ardente est un moment important pour rendre un dernier hommage à une personne comme Guy Lafleur.

Ce qui aide au deuil, c’est de faire un adieu. Les gens peuvent lui rendre hommage, se rassembler et partager leurs sentiments. C'est important pour la société de faire un dernier adieu et de ne pas se sentir seul de le vivre. Un deuil collectif arrive plus souvent qu’on pense. Des personnalités publiques ou aimées comme Marie-Soleil Tougas, la princesse Diana ou Dédé Fortin ont entraîné des deuils collectifs. Ça arrive aussi avec des événements comme de grandes tragédies comme les Éboulements ou la Polytechnique , indique Mme Grou.

Radio-Canada Estrie sur place

Le journaliste Jean Arel sera présent aux funérailles de Guy Lafleur.

C’est une journée où l’on doit dire merci pour le joueur de hockey et l'homme qu’il a été. Guy Lafleur n’était pas parfait, mais il avait des qualités d'authenticité, de générosité, d'honnêteté et de simplicité exceptionnelles , énumère Jean Arel.

Il rappelle que Guy Lafleur a participé à de nombreuses activités en Estrie.