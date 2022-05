De Thurso à Montréal pour rendre un dernier hommage à Guy Lafleur

Dimanche et lundi , de nombreux amateurs ont pu rendre hommage au célèbre « Démon blond » et présenter leurs condoléances à la famille lors d’une chapelle ardente, au Centre Bell, à Montréal.

Parmi eux, Pierre Deschâtelets, résident de Thurso et grand admirateur de Guy Lafleur.

C’était vraiment une journée extraordinaire, émouvante, bien spéciale , raconte-t-il en entrevue à l’émission Les Matins d’ici, mardi matin. Quand on est parti, on était trois générations qui se rendaient en chapelle ardente au Centre Bell.

Pour l’occasion, les trois admirateurs de Guy Lafleur avaient revêtu des chandails jaunes. Un hommage à la carrière du Démon blond , comme l’explique M. Deschâtelets, qui indique qu’il s’agit de la réplique du chandail que portait Guy Lafleur lors du tournoi Pee-Wee qui l’avait fait remarquer à Québec au début des années 60 et qu’il avait revêtu une nouvelle fois pour son dernier match au Colisée de Québec. Invité à porter cette réplique pendant l’échauffement, Guy Lafleur s’était exécuté avec plaisir avant de le rendre à son propriétaire, dédicacé, dit M. Deschâtelets.

Ça a une valeur inestimable, car ça représente ces grands moments, au tournoi Pee-Wee et pour sa dernière partie.

« Il restera à jamais l’âme immortelle de Thurso. » — Une citation de Pierre Deschâtelets, résident de Thurso

S’il ne l’a pas connu personnellement, le résident de Thurso se souvient de Guy comme d’une personne unique.

Comme citoyen de Thurso, on pouvait le voir régulièrement quand il allait visiter sa mère, quand il mangeait ici. [...] Guy, c’était l’ami de tout le monde. [...] Même si c’était une vedette, l’idole d’un peuple [...] c’était la passion, la disponibilité, le respect, des valeurs importantes pour tout le monde. [...] Il a touché les plus jeunes, les plus vieux, tout le monde, même ceux qui n’étaient pas fan de hockey. [...] Il était accessible. [...] Son charisme, c’est le meilleur qualificatif pour le désigner , poursuit M. Deschâtelets qui décrit le moment passé au Centre Bell comme quelque chose qui n’était pas triste, mais grandiose .

Il tient aussi à rendre hommage à la mère de Guy Lafleur.

Je veux remercier la mère de Guy Lafleur car elle a partagé son garçon toute sa vie.

Pas un démon

Le père Ronald Beaulne, curé de la Petite-Nation qui a grandi à Thurso, a bien connu Guy Lafleur. Plus jeune de trois ans que le célèbre hockeyeur, il se souvient d’un homme qui était présent, mais discret, joyeux et agréable à côtoyer .

La statue de Guy Lafleur à Thurso est couverte de fleurs et de messages en hommage. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Ti-Guy, comme il le surnommait, n’était pas un démon , comme il a été surnommé, pour les mauvais coups qu’il faisait, mais plutôt pour sa capacité à se démener, selon le père Beaulne.

Guy, c’est une personne qui était dynamique, inspirante. C’était un petit démon, un vrai petit diable, mais je ne sais pas jusqu’où. C’est surtout qu’il s’est démené comme une personne qui voulait faire quelque chose de sa vie , dit-il.

Funérailles nationales

L'ancienne vedette du CH est décédée à 70 ans après un long combat contre le cancer.

Mardi, auront lieu les funérailles nationales de l'ancien no 10, à compter de 11 h, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal.

Luc Prévost ne pourra pas se rendre sur place. Mais ce résident de Thurso compte bien suivre tout ce qui se passera mardi.

À un moment donné, moi et ma femme, on va s’asseoir et regarder tous les détails de ce qui s’est passé. Parce que pour nous, M. Lafleur, ici, on le connaît bien et on le voyait souvent. Honnêtement, ça nous touche beaucoup. On a perdu un grand homme, généreux. Il était vraiment bon pour tous les gens qui pouvaient le rencontrer. Il donnait des autographes, des fois ça faisait deux heures de temps qu’il était là, mais il restait jusqu’au dernier.

« Aujourd’hui, il ne souffre plus, il est parti retrouver ses amis, il y a encore du bon monde qui va l’accueillir en haut, on n’est pas inquiet. » — Une citation de Luc Prévost, résident de Thurso

Chaque jour depuis l'annonce de son décès, M. Prévost dit passer devant la statue de Guy Lafleur à Thurso qui a été recouverte de fleurs et de messages.

La statue de Guy Lafleur à Thurso est couverte de fleurs en hommage. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Tous les jours, je passe là, et je donne une petite tape sur la statue. [...] C’était vraiment dur, on ne l’oubliera pas M. Lafleur.

Le public pourra suivre le cortège funèbre de 10 h 15 à 11 h, avant le début de la cérémonie, et ensuite la regarder sur deux écrans géants.

La cérémonie est présentée par ICI Télé, ICI RDI et en webdiffusion au Radio-Canada.ca lors d’une émission spéciale de 9 h à 14 h.

Pour ce dernier adieu, le père Beaulne émet trois recommandations.

Pour moi, il y a deux ou trois éléments : je veux que ça reste priant, car c’était un homme sobre. On lui doit la prière qui vient du fond du cœur, de ses amis, sa famille, de ses concitoyens. Et il faut que ce soit sobre et grand.

Avec les informations de Claudine Richard